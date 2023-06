Rancho de São João apresenta concurso de quadrilhas juninas em Aracaju

Com o objetivo de incentivar a cultura e valorizar as tradições nordestinas, Rancho de São João promove concurso de quadrilhas

Nesta terça-feira, dia 20 de junho, das 18h às 22h, os amantes das consagradas quadrilhas juninas têm encontro marcado no Rancho de São João, no RioMar Aracaju. O evento, que acontece na área externa do shopping, tem como objetivo pontuar o compromisso do empreendimento com as nossas raízes e a valorização das tradições juninas.

Sete grupos se apresentarão durante a noite de festa, na seguinte sequência: Rala Rala, Século XX, Unidos em Asa Branca, Assum Preto, Cangaceiros, Xodó da Vila e Meu Sertão. O público será contemplado com um espetáculo de cores, coreografias vibrantes, arrasta-pé e a animação contagiante dos quadrilheiros.

O acesso ao concurso de quadrilhas será mediante apresentação de cadastro no SuperApp RioMar Aracaju e a doação de 1kg de alimento não perecível (menos sal).

As apresentações serão avaliadas por um júri especializado, que levará em conta critérios como coreografia, figurino, animação, repertório musical, entre outros. A realização do evento é uma parceria entre o RioMar Aracaju, Maratá, Estácio Sergipe, O Boticário e GBarbosa

Serviço

O quê? Concurso de quadrilhas juninas, que acontece no Rancho de São João

Quando? Dia 20 de junho, das 18h às 22h.

Onde? Área externa do RioMar, em frente ao estacionamento coberto – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito, mediante apresentação do cadastro no SuperApp RioMar Aracaju mais 1kg de alimento não perecível (menos sal).

Apoio? Maratá l Estácio Sergipe l O Boticário l GBarbosa.

Classificação? Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação