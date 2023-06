Rancho RioMar apresenta o Bolo de Milho Gigante em Aracaju

Iguaria com mais de 10 metros de comprimento e com o toque especial da chef sergipana Seichele Barboza será a grande atração do São João no RioMar

Seguindo a tradição dos anos anteriores, onde os festejos juninos são celebrados em torno de um circuito de comidas gigantes, como ‘O Maior Cuscuz do Mundo’ e o ‘Maior Café do Mundo’, neste ano, o RioMar Aracaju apresenta ‘O Bolo de Milho Gigante’.

A atração, que é sucesso no município pernambucano de Caruaru, será apresentada ao público no dia 21 de junho, às 19h, no Rancho RioMar, localizado na área externa do shopping.

A guloseima será preparada com 420 kg de mistura de bolo sabor milho verde da Maratá, 80 kg de margarina, 2.500 ovos, 120 litros de leite, entre outros ingredientes que irão incrementar ainda mais a iguaria. Ao todo, serão assados 108 bolos, que irão formar uma espiga de milho de quase 11 metros de comprimento.

O público poderá assistir a montagem do bolo e a colocação de uma deliciosa cobertura secreta, que será revelada no dia do evento. Para valorizar a nossa cultura, a dona da cozinha mais bonita e cheirosa de Sergipe, Seichele Barboza, foi convidada para dar o seu toque especial na criação da cobertura do bolo e promete surpreender o paladar do público, com a adição de ingredientes genuinamente sergipanos na receita.

Após a finalização do bolo, a plateia será convidada a participar de uma experiência única, que envolve os aromas e sabores da nossa deliciosa culinária junina. Estima-se que, durante a festa, serão servidas cerca de 4 mil fatias de bolo ao público presente. O Bolo de Milho Gigante conta com a parceria da Maratá, Estácio Sergipe, O Boticário e GBarbosa.

O evento, que irá marcar o encerramento do período junino no RioMar, também será embalado pela queridinha do forró das antigas, Nineia Oliveira. Enquanto o público aguarda o preparo da guloseima, poderá reviver e dançar ao ritmo de grandes sucessos do cancioneiro junino. O acesso ao Rancho será gratuito, mediante a doação de 1 kg de alimento + cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação