Rapaz foi curtir férias e morreu afogado no Abaís no município de Estância

Um rapaz por nome de Fábio Bitecourt, que este ano faria 39 anos de idade, acabou perdendo a vida nas águas da praia do Abaís, em Estância.

De acordo com Neia Capoerista, que é casado com a tia de Fábio, ele trabalhava na Sulgipe e se encontrava de férias, então resolveu ir passear na casa de sua avó, que reside no Abaís, próximo a água doce.

Fabinho, como era conhecido, gostava de pescar, mas na manhã deste sábado, 12, acabou perdendo a vida, vítima de afogamento.

Fábio Bittencourt foi encontrado próximo ao posto do IBAMA, na Praia da Caueira, no município de Itaporanga D’Ajuda. Tanto a PM quanto o IML já foram acionados para recolhimento do corpo.

O corpo de Fabinho já foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a família aguarda a liberação para fazer o sepultamento.

Fabinho era pai de um jovem de 14 anos.

Por Magno de Jesus