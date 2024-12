Reabertura da Sala Villa-Lobos do Conservatório de Música fortalece educação musical

O Conservatório de Música de Sergipe (CMSE) está há 79 anos formando profissionais no âmbito musical, contribuindo com a cadeia produtiva da música do Estado de Sergipe. Em 2024, o conservatório teve um ano de ascensão com a ampla reforma e entrega da Sala Villa-Lobos, além de adequações para a acessibilidade e modernização que somaram um total de R$ 3.794.248,20 investidos. A criação de orquestras e grupos de diferentes estilos musicais, ampliação no número de alunos e parceria recente com o Instituto Federal de Sergipe (IFS) também foram pontos positivos relevantes deste ano.

Em março, o Governo de Sergipe devolveu à população e aos usuários do CMSE a nova Sala Villa-Lobos, modernizada e climatizada. O auditório oferta ao público acomodação com 277 lugares disponíveis, acessibilidade e acústica, esta última reconhecida como uma das melhores salas do país.

A professora Débora Amarante ministra aulas para a turma de musicalização infantil, na prática do piano, mas também já foi aluna do conservatório, ainda na adolescência. Ela contou que a reforma do CMSE foi um misto de emoções e que está bastante otimista para 2025. “Cada vez mais as pessoas estão começando a conhecer o Conservatório de Música; antes muitos não sabiam nem onde ficava. Agora, estamos expandindo nosso alcance e atraindo novos alunos. É um momento emocionante para todos nós, e tenho certeza de que o Conservatório só tem a crescer”, frisou Débora.

A entrega da sala Villa-Lobos proporciona aos alunos um ambiente qualificado para apresentar ao público todo o conhecimento adquirido dentro do conservatório, como conta o professor de flauta e teoria musical Gilberto de Moura, que classificou a reforma e ampliação como um ponto alto das novas instalações do Conservatório. “Ela possibilitou um espaço cultural onde os alunos podem expor o que foi aprendido. A parte estética da casa também é fundamental para que o aluno se sinta bem. Eu tenho a impressão de que os alunos e os professores ficaram muito orgulhosos em poder chegar ao conservatório e ter a casa restaurada para a produção dos seus trabalhos”, completa.

Segundo o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, devolver o Conservatório de Música ao público completamente acessível e mais moderno confirma que a escola é a ‘casa da música’ de Sergipe. Ele lembrou que a construção do conservatório foi feita em cima de um lençol freático, o que, vez ou outra, fazia com que o prédio sofresse com alagamentos internos. “A reforma exigiu um complexo sistema de engenharia, além de devolvermos a Sala Villa-Boas, considerada uma das mais importantes do país”, lembrou.

Modalidades ofertadas

Atualmente, o CMSE conta com 1.060 alunos matriculados e professores qualificados que contribuem para o aprendizado musical desses estudantes, seja por meio do canto ou da instrumentalização. O conservatório possui três tipos de modalidades. As oficinas são destinadas a crianças, adolescentes e adultos que têm um período para o conhecimento maior da música. Do curso FIC, dividido nos níveis de formação inicial ou continuada, surgem as orquestras, corais e grupos musicais do conservatório. Além dos cursos técnicos profissionalizantes, que possibilita para os alunos um curso de nível técnico em instrumentos na qual eles podem escolher entre uma das 18 habilitações que o conservatório tem, como piano, violão, saxofone, entre outros.

A musicalização infantil faz parte das oficinas disponibilizadas pelo conservatório e é destinada para crianças que estão no 1º ano do ensino fundamental até seus 11 anos, voltada a introduzir as crianças no mundo musical. É na musicalização infantil que Mariana Moura, de apenas oito anos, está aprimorando suas técnicas artísticas.

Daniela Moura é mãe de Mariana e compartilha a experiência da filha no conservatório. “Eu percebo que a música não traz só uma questão sensorial nas artes, mas principalmente essa questão do compromisso que ela vem criando na criança, nessa outra forma de aprender. Ela está criando uma disciplina que está levando para a escola”. Daniela também conta que a filha vem obtendo um ótimo desempenho, especialmente na disciplina de português, uma vez que ela gosta de copiar letras de músicas e repeti-las, isso proporciona ao desenvolvimento dela para conhecer as palavras.

Eventos e grupos

Ao longo do ano, muitos eventos e grupos musicais passaram pelo conservatório. O CMSE conta com diversos tipos de grupos musicais pedagógicos, desde grupos de choro, jazz, bandas de música até orquestras. Essas criações contribuem para os alunos colocarem em prática o que foi ensinado em sala de aula.

Durante o ano, o Conservatório teve uma vasta agenda cultural com eventos, palestras e concertos temáticos, tornando-o cada vez mais a Casa da Música de Sergipe. Um dos mais procurados pelo público foi ‘The Beatles in Concert’, um concerto realizado pela Orquestra Aprendiz do Conservatório que levou centenas de pessoas a cada espetáculo.

A Orquestra Aprendiz foi criada este ano pelo maestro James Bertisch. O sucesso foi tanto que, na última sexta-feira, 6, o Conservatório de Música de Sergipe firmou uma parceria com o IFS que proporcionará para os estudantes das duas instituições uma troca de conhecimentos na área da musicalização a partir do ano de 2025.

Resultados e expectativa

Durante o ano de 2024, o conservatório teve uma alta procura, refletindo assim em um crescimento significativo no interesse pela música na região. O diretor do CMSE, Heitor Mendonça, mencionou que “a demanda pelo conservatório é cada vez maior” e destacou que, após uma reforma pedagógica, o número de alunos no curso técnico aumentou de 66 para 133, com a meta de chegar a 160 alunos no próximo ano. Essa quantidade é esperada a partir da parceria firmada com o IFS, que permitirá uma maior integração entre os alunos e a evolução da Orquestra Aprendiz.

Em relação às expectativas para 2025, o diretor ressaltou a importância de uma “grande agenda de eventos já programada” e a intenção de abrir editais para artistas locais apresentarem seus trabalhos na sala Villa-Lobos. Além disso, ele mencionou que os processos seletivos têm atraído um número crescente de candidatos, com três mil inscritos para cerca de 600 vagas.

“Essa evolução do Conservatório não só contribui para a formação de músicos qualificados, mas também reforça seu papel como uma “força motriz” na cadeia produtiva da música em Sergipe”, finalizou Heitor Mendonça.

Foto: Michele Becker