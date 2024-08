Realização do Moda Mix Fashion Meeting conta com apoio do Banese Card

Os times do Banese Card e Mulvi Pay estarão na 9ª edição do Moda Mix

Em mais um ano consecutivo, o Banese Card é apoiador do Moda Mix Fashion Meeting, considerado o maior evento do segmento no estado, e que acontecerá no período de 30 de agosto a 1º de setembro no município de Itabaianinha, que possui um centro de confecções com mais de 80 lojas de fábrica, integra o roteiro nacional de quem compra roupa para revender, e possui o título de capital sergipana da moda.

Os times do Banese Card e das maquininhas Mulvi Pay estarão na 9ª edição do Moda Mix, ofertando aos lojistas e visitantes as melhores condições para aderir a essas soluções de pagamento, que certamente impactarão positivamente os negócios de toda a cadeia produtiva da moda. A presença do Banese Card no evento estreita ainda mais o forte relacionamento que as marcas possuem na região.

O Moda Mix terá início às 17h do dia 30 de agosto, e a programação dos três dias é composta por palestras, oficinas, apresentações artísticas e culturais, desfiles de marcas e de peças conceito, lançamentos de coleções para as temporadas seguintes, debates e network.

Tendo como objetivo impulsionar o mercado da moda em Sergipe, o evento é promovido pela Associação da Confecção do Município de Itabaianinha (Acise) em parceria com prefeitura local, e o Polo Moda; tem correalização do Sebrae, e apoio do Governo de Sergipe, Banco do Nordeste, Banese Card, Sistema CNC (Fecomércio/SE, Sesc/SE e Senac/SE).

Sobre Itabaianinha

O município está localizado na região centro-sul do estado, distante cerca de 122 quilômetros da capital, e é considerado o polo do mercado têxtil e de confecção de Sergipe, espaço que começou a ser conquistado em 1996, quando essas atividades passaram a despontar no cenário econômico local, até então substanciado pela agropecuária e produção de cerâmica.

Foto: Ascom Banese