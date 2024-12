Realizada Diplomação dos Eleitos de 2024 em Nossa Senhora da Glória

Na manhã de 12 de dezembro de 2024, às 10h, o Auditório do SENAC, localizado na Rua Manoel Francisco de Andrade, nº 100, Bairro Silos, em Nossa Senhora da Glória/SE, foi palco da cerimônia de diplomação dos eleitos no pleito municipal de 2024 referentes aos municípios de Nossa Senhora da Glória (sede) e São Miguel do Aleixo, pertencentes à 17ª Zona Eleitoral de Sergipe.

O evento foi presidido pelo juiz eleitoral da 17ª Zona,Dr. Roberto Alcântara de Oliveira Araújo, contou com a presença do promotor eleitoral em substituição, Dr.Raimundo Bispo Filho,e da chefe de cartório, Juliana Leite Nunes Baptista. Foram diplomados candidatos eleitos e suplentes. Pretigiaram a cerimônia várias autoridades e diversos convidados.

Durante a solenidade, foram entregues os diplomas aos prefeitos, aos vice-prefeitos e aos vereadores eleitos, oficializando-os para o exercício dos mandatos. O juiz eleitoral destacou a importância da democracia e do papel da eleitora e do eleitor no processo eleitoral. “A diplomação simboliza o encerramento de um ciclo democrático e o início de uma nova jornada para os que foram escolhidos pela vontade popular”, afirmou.

Além da diplomação, foram entregues o prêmio Mesário Destaque 2024 aos voluntários Degival de Melo e Diógenes Santana Vasconcelos, em reconhecimento ao serviço prestado com excelência durante as eleições. A homenagem reforçou o papel essencial dos mesários para o funcionamento do processo eleitoral.

A conferência encerrou-se com agradecimentos às equipes envolvidas na organização do evento e aos participantes.

Com informações e foto do TRE/SE