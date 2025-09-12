REBOQUE DE CARRO SE SOLTA NA RODOVIA SE-245, BATE EM OUTRO VEICULO E DEIXA DOIS FERIDOS, EM LARANJEIRAS

Após o reboque de um veículo se soltar e bater em outro carro, duas pessoas ficaram feridas no início da manhã desta sexta-feira (12), na rodovia estadual SE-245, em Laranjeiras.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) são de que o acidente aconteceu após o reboque de um dos veículos se soltar e bater em outro carro que vinha atrás. Com o impacto, o segundo veículo capotou e saiu da pista.

O BPRv informou ainda que o motorista do carro que estava com o reboque fugiu do local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local trabalhando para retirar um dos feridos que ficou preso às ferragens.

Foto BPRV