Recepção no aeroporto de Aracaju continua levando alegria aos turistas

Com o intuito de divulgar os festejos juninos, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), continua recepcionando com muita alegria os turistas que chegam ao Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. Em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e a Aena Brasil, que administra o aeroporto, a mais recente ação de boas-vindas aconteceu neste sábado, dia 7. Iniciada desde 28 de maio, a acolhida festiva continua durante todo o período junino, sempre no turno da manhã.

Nesta ação, a Setur exaltou a identidade sergipana com a apresentação de uma dupla de quadrilheiros juninos ao som de muito forró pé de serra e, também, com a distribuição de comidas típicas dessa época do ano, como bolos de milho, de macaxeira e de leite, canjica, pamonha e pé de moleque. Além disso, os turistas foram presenteados com chapéu de palha e receberam folhetos com a programação dos festejos juninos no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, na capital sergipana.

De acordo com secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a ação no aeroporto tem o intuito de causar um primeiro impacto positivo nos turistas, mostrando um pouco das tradições sergipanas, tanto na cultura, com o autêntico forró pé de serra e apresentação de quadrilheiros juninos com trajes que encantam a todos, quanto na gastronomia, com as comidas típicas. “Está acontecendo o melhor São João à beira-mar do Brasil no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla de Atalaia. Por isso, estamos divulgando maciçamente que serão 60 dias ininterruptos de muito forró, levando alegria e cultura para os sergipanos e turistas. Inclusive, também com festas apoiadas pelo governo no interior do estado. Então, é fundamental recepcionar nossos turistas com alegria com uma pequena amostra do que são nossos festejos. Nosso São João é fundamental para o estado porque fortalece o turismo e contribui para o desenvolvimento econômico de Sergipe ao gerar emprego e renda para nossa população”, destaca.

Turistas surpreendidos

Os turistas que chegaram ao saguão de desembarque do aeroporto de Aracaju na manhã deste sábado se mostraram surpresos e encantados com a recepção festiva. Um exemplo é a autônoma Suelen Garcia dos Santos Santana, de São Paulo, que veio com o marido George Santana de Souza. “Vim para visitar parentes e aproveitar para curtir a festa. Vou curtir bastante o forró aqui”, revela. A turista também elogiou a acolhida feita pelo Governo do Estado. “A recepção está maravilhosa. Achei linda”, resume.

De Vitória, no Espírito Santo, a professora de Matemática Isabele Passamani veio a Sergipe com a mãe, Valquíria Passamani. Ambas também se encantaram com a acolhida festiva, que consideraram sensacional. “Venho para cá já tem um ano, e é a primeira vez que estou trazendo a minha mãe. Também é a primeira vez que tenho essa recepção. Achei muito legal, especialmente as comidas típicas. Acabei de descobrir o que é o pé de moleque daqui porque, para mim, pé de moleque é amendoim com açúcar. Quando peguei o pé de moleque daqui, me surpreendi por ser diferente, e eu gostei”, afirma.

A empresária Graça Severina Martins da Silva, de São Paulo, já conhece Sergipe e veio a passeio para visitar o irmão. Ela estava acompanhada das amigas Silvana Gomes Ferreira, que está estreando em terras sergipanas, e Vera Lúcia dos Santos, que é de São Domingos, município no centro-sul sergipano. “Sempre venho para cá e nunca vi isso no aeroporto. Achei demais essa recepção. Lindo, lindo, lindo, lindo. O Governo de Sergipe está de parabéns”, declara Graça. “É a primeira vez que estou vindo aqui e estou amando essa acolhida com festa. Amei, até filmei. Achei muito bonita”, complementa Silvana.

Foto: Max Carlos/Setur