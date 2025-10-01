Rede Primavera presta homenagem ao legado do cardiologista Dr. José Teles de Mendonça

Na data em que se comemora o Dia Mundial do Coração (29/09), a Rede Primavera, através da Governança Clínica e do Centro de Ensino e Pesquisa CEP), promoveu no auditório do Centro Médico Jardim Europa, uma Reunião Científica da Cardiologia, com a presença do presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Bravo, membros da diretoria, coordenadores, cardiologistas, e profissionais da área da saúde. O evento também foi uma oportunidade para um debate através de uma roda de conversa, e conhecer um pouco da história e trajetória de vida do renomado cirurgião cardiovascular graduado em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, com residência em Cirurgia Cardiovascular no IECAC e doutorado pela Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis e chefe da Cirurgia Cardíaca, do Hospital do Coração, Dr. José Teles de Mendonça.

Dra. Lily Montalván, cardiologista pediátrica, especialista em ECMO – Oxigenação por Membrana Extracorpórea, ecocardiografista, e gerente da Cardiologia Pediátrica da Rede Primavera, esteve presente e aproveitou o momento para agradecer o convite e dizer o quanto é grata ao Dr. Teles. “Sua liderança inspiradora e seu compromisso com a formação de novas gerações deixam marcas em todos que têm o prazer do seu convívio”, concluiu.

Em um discurso emocionado, Dr. Teles, relembrou o passado, falou dos ensinamentos deixados pelos pais, o aprendizado dos colegas de profissão, a realização da primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea de Sergipe, em 1978, e foi também o responsável pelo primeiro transplante de coração do Norte e Nordeste, em 1986. Em seguida, recebeu uma placa e um coração como homenagem por toda a dedicação, reconhecimento e compromisso com a saúde. “Estou muito feliz pela homenagem, pelo carinho recebido por tantos colegas e amigos que tive a honra de conhecer, aprender, ensinar e trabalhar durante mais de cinco décadas da minha vida”, ressaltou o homenageado.

Amigo de faculdade, de profissão, e de coração, Dr. Wagner Bravo, ressaltou o carinho e admiração pela história de vida de Dr. Teles, o companheirismo e importante contribuição com o Hospital do Coração. “Esse é um momento muito gratificante na minha vida, homenagear um profissional ético, humano, dedicado à medicina e que tem um legado de cuidado humano no coração de todos nós”, agradeceu o presidente da Rede Primavera.

Texto e foto assessoria