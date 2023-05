Rede rompe e deixa população dos bairros das Zona Sul e da Expansão de Aracaju sem água nesta terça

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que o abastecimento de água está comprometido nesta terça-feira (16), no Bairro Santa Maria e 17 de Março e Mosqueiro, na Zona de Expansão.

Em nota, a Deso informou que houve o rompimento de uma rede de 600 milímetros, localizada na Avenida Alexandre Alcino, no Bairro Santa Maria e por conta disso, comprometeu o abastecimento.

Equipes da Deso estão no local para realizar o reparo e, segundo a empresa, a previsão para conclusão do serviço é às 15h, com retorno gradual do abastecimento.