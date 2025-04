REESTRUTURAÇÃO DA RODOVIA QUE LIGA JAPOATÃ A PROPRIÁ VAI MELHORAR SEGURANÇA E IMPULSIONAR ECONOMIA

Uma antiga reivindicação dos moradores dos municípios de Japoatã e Propriá finalmente se tornará realidade. Neste sábado, 05, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), assinou a ordem de serviço para a aguardada reestruturação da Rodovia Leudes Alves dos Santos (SE-204), no trecho que liga os dois municípios. A expectativa é que a reestruturação da rodovia traga inúmeros benefícios para a população: melhoria da segurança viária, redução do tempo de viagem, impulso à economia local e melhoria da qualidade de vida.

O projeto de reestruturação abrangerá uma extensão de aproximadamente 14 quilômetros da SE-204 e tem um prazo de execução inicial estimado em 240 dias. O investimento total para a realização da obra ultrapassa os R$ 17 milhões, um montante significativo que demonstra o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura rodoviária e a qualidade de vida da população.

Para os moradores, a notícia da concretização da obra é motivo de grande comemoração. A SE-204, importante via de ligação entre Japoatã e Propriá, tem apresentado, ao longo dos anos, diversas dificuldades em seu pavimento e outros problemas que dificultam o tráfego de veículos, comprometendo a segurança e aumentando o tempo de deslocamento.

“Essa estrada é fundamental para nós. Usamos ela todos os dias para ir trabalhar, levar os filhos para a escola, ir ao médico em Propriá. Demorava muito para chegar, e agora, com essa obra, vai ser mais rápido. Só temos a agradecer ao governador que atendeu nosso pedido”, relatou a auxiliar de serviços gerais, Taímara Rúbia Ramos, 43, moradora de Japoatã há 25 anos.

“É uma alegria imensa ver essa assinatura acontecer. Esperamos por isso há muito tempo”, declarou o autônomo Walter Montes, 34, nascido e criado em Japoatã. “A gente sofria muito com essa estrada. Agora, com a reestruturação, vai ser outra vida”.

Também nascida e criada em Japoatã, a dona de casa Joseane Silva Santos Almeida, 36, compartilha do mesmo sentimento. “Os moradores agradecem muito essa obra. É uma estrada muito importante para todos nós que moramos aqui e precisamos ir para Propriá ou vice-versa. Com a estrada nova, vai ser muito melhor e mais seguro. A reestruturação vai trazer mais desenvolvimento para a nossa região, com certeza.”

O diretor-técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, destacou a importância da obra para a integração e o desenvolvimento dos dois municípios. “A reestruturação da SE-204 vai garantir mais segurança, conforto e melhores condições para o tráfego. Mais uma obra que faz parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado na infraestrutura rodoviária, visando conectar melhor os municípios sergipanos e promover o desenvolvimento em todas as regiões”, destacou.

