Reforma do mercado de Itaporanga d’Ajuda custará R$ 8 milhões

A modernização se realizará através de recursos de emenda do mandato de Marcelo Sobral, da deputada federal Yandra Moura e do Governo do Estado

Buscando a modernização do Mercado Central de Itaporanga d’Ajuda, o deputado estadual Marcelo Sobral (UB/SE), não mede esforços para pleitear recursos que serão destinados à reforma do Centro de Abastecimento. Além de emenda parlamentar de sua autoria, ele conseguiu, também emenda da deputada federal Yandra Moura (UB/SE), e do Governo do Estado, somando o total de recursos necessários para a melhoria do prédio.

De acordo com o 2° secretário da Alese, ainda em fevereiro, em reunião com Yandra, ele conseguiu o apoio da deputada para a construção. “Na minha primeira ida a Brasília como deputado estadual, reuni-me com a deputada Yandra, apresentei o projeto da reforma e ela se prontificou em nos ajudar”, revela Marcelo.

A reforma do Centro de Abastecimento Arnaldo Garcez está orçada em cerca de R$ 8 milhões, com a troca do telhado, modernização da estrutura, melhores condições para os feirantes e mais espaço para os consumidores que vão fazer suas compras.

“Será uma obra muito importante para nosso povo, com as melhorias que nosso mercado precisa. Estou feliz pelo governador Fábio Mitidieri ter atendido nosso pedido e também ter nos ajudado a concretizar esse desejo dos itaporanguenses. No próximo ano, com fé em Deus, teremos um dos mercados mais modernos e estruturados de Sergipe”, expressa o deputado.

Texto e imagem assessoria