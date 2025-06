Renova Saúde: Thiago de Joaldo apoia atendimento a pacientes que aguardam no SUS

O município de Itabaianinha recebeu, com grande acolhimento, a terceira edição do Projeto Renova Saúde, uma importante iniciativa voltada à ampliação do acesso à saúde pública no estado. Idealizado pela médica Dra. Genikele e por Geniclecia Batuta — esposa e cunhada do deputado federal Thiago de Joaldo —, o projeto mobilizou durante todo o dia uma equipe multidisciplinar dedicada a cuidar de quem mais precisa.

A ação ofereceu atendimentos médicos gratuitos em especialidades como ortopedia, pediatria, ginecologia, oftalmologia e fisioterapia, além da realização de exames preventivos, como colposcopia, exames de prevenção ao câncer do colo do útero e diferentes modalidades de ultrassonografia.

“Foi um dia incrível, de muito amor, entrega e dedicação. Nossa missão é cuidar das pessoas e enfrentar, de forma concreta, a demora que tantos enfrentam no SUS. O Renova Saúde nasceu para somar — e está só começando”, destacou o deputado Thiago de Joaldo.

Diante do sucesso e da grande procura, o projeto já tem nova edição confirmada. A próxima parada será no município de Tobias Barreto, com o compromisso de ampliar ainda mais o alcance do Renova Saúde por todo o estado de Sergipe.

Texto e foto assessoria