Reparo em adutora provoca o abastecimento de água em três municípios

A Iguá Sergipe informa que nesta terça-feira (07), devido a um reparo na Adutora Alto Sertão, haverá o desabastecimento de água nos municípios de Monte Alegre, Poço Redondo e povoados de Nossa Senhora da Glória

As informações passadas pela empresa são de que a previsão de normalização do abastecimento é a partir das 22h de hoje, de forma gradual.

A Iguá Sergipe recomenda o uso consciente de água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que podem ser adiadas.

Para mais informações, os canais oficiais de atendimento são: telefone e WhatsApp 0800 400 4482, agência digital digigua.igua.com.br ou aplicativo Digi Iguá.

Com informações da Iguá Sergipe