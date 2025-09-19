REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS PARA SERGIPE SOMOU CERCA DE R$ 532,8 MILHÕES, EM AGOSTO

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indicou que o repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para Sergipe, em agosto do ano corrente, foi de aproximadamente R$ 532,8 milhões.

Em termos relativos, na comparação com julho último, o repasse assinalou um decréscimo real de 31,8%, considerando o efeito da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já no comparativo com agosto de 2024, houve crescimento real de 6,1% na transferência do recurso.

Com os dados de agosto, o repasse do fundo ao estado em 2025 ficou em aproximadamente R$ 4,6 bilhões, registrando crescimento de 6,8%, em termos reais, em relação ao observado no mesmo período em 2024.

Repasse do FPM em agosto/2025

O repasse a todos os municípios sergipanos, através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), totalizou cerca de R$ 207,8 milhões, apontando um acréscimo real de 2,1%, em comparação com agosto de 2024. Já em relação a julho último, houve uma redução de 30,1%. No acumulado de 2025, o total repassado foi de R$ 1,9 bilhões, um aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2024.

Repasse do Fundeb em agosto/2025

O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) totalizou cerca de R$ 107,0 milhões, assinalando um acréscimo real de 9,7%, em relação a julho último. Já no comparativo com agosto de 2024, houve um crescimento real de 6,2% no valor do repasse. Com o montante de agosto, o FUNDEB acumulou repasse de aproximadamente R$ 927,1 milhões em 2025, registrando um crescimento de 8,6% em comparação com o mesmo período do ano passado.

