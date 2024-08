REPASSE PARA CÂMARA DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO EM 2024 SERÁ DE APROXIMADAMENTE UM MILHÃO DE REAIS

O valor do repasse para Câmara Municipal de Canindé do São Francisco em 2024 será de aproximadamente um milhão de reais. O duodécimo – nome técnico para o repasse – é um dos maiores volumes financeiros administrados por uma instituição parlamentar do interior do Estado de Sergipe.

Consequentemente, o valor pago a cada vereador também alcançará aumento, além das verbas de gabinete e outras rubricas. São onze parlamentares ao todo, sendo que cada um mantém uma estrutura de gabinete com diversos assessores. É o maior volume de toda história no parlamento canindeense.

Nesse ano de 2024, foram registrados mais de oitenta candidatos para o cargo de vereador que disputam uma vaga na Câmara Municipal. A análise que se faz é a de que a maioria não será reeleita, originando a vaga para novos vereadores.

Para uma instituição que administra um grande volume financeiro, os serviços oferecidos em contrapartida para população é o mínimo possível, resumindo à ajuda financeiras de pequena grandeza para pagamento de talão de água, energia, remédio e outras. Não existe aperfeiçoamento da máquina administrativa, não ajuda em projetos sociais, não incentiva eventos ou programas, entre outras. De 2021 a 2023 escândalos pipocaram na imprensa envolvendo extorsão por meio de áudios gravados que foram vazados envergonhando toda sociedade de Canindé, na visão assinada pela imprensa.

Por Adeval Marques