Requerimentos são aprovados em Sessão na Câmara de Riachuelo

Na manhã da última terça-feira, 6, foi realizada na Câmara de Riachuelo mais uma Sessão Ordinária com a presença de cinco parlamentares da Casa, onde foram discutidos e aprovados requerimentos importantes. Duas propostas se destacam: o Requerimento nº 21/2023, de autoria do vereador Rosemberg Hipólito (PT), que busca uma reunião entre o prefeito, os vereadores e o gerente dos Correios, Rosinaldo Ramos, e o Requerimento nº 22/2023, de autoria do vereador Marcel Cajueiro (MDB), que solicita a expansão dos festejos juninos para os povoados e comunidades da região.

O encontro solicitado pelo vereador Rosemberg visa discutir questões relacionadas aos serviços prestados pela Agência dos Correios na cidade de Riachuelo. O vereador expressou preocupação com possíveis deficiências na qualidade e na eficiência dos serviços ofertados, além de buscar soluções para melhorar o atendimento à população local.

A propositura do vereador Marcel solicita que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura promova a expansão dos festejos juninos para os povoados e comunidades de Riachuelo. O parlamentar destacou a importância de valorizar as tradições culturais da região e promover o envolvimento de todas as comunidades nos festejos. A proposta busca descentralizar as festividades, levando alegria e entretenimento para além do centro urbano.

Além disso, foi aprovada e entregue a Moção nº 19/2023, de autoria do vereador Marcondes Hipólito (PDT), que parabeniza o Dr. Rodrigo Batista Dias, pelos serviços prestados na área da Saúde, especificamente no programa ‘Mais Médicos’. Também foi entregue a Moção nº 16/2023, de autoria de Marcondes, onde o vereador parabeniza a secretária de Saúde, Ana Lídia, e o coordenador de Saúde Bucal, Luiz Carlos, pela apresentação na 4ª Mostra ‘Sergipe aqui tem SUS’, saindo da 75ª posição para a 4ª colocação, estando aptos a participar da 18ª Mostra Nacional de Experiências Municipais em Saúde ‘Brasil aqui tem SUS’.

Presentes na sessão: Clécio do Central (MDB), Isley Oliveira (PL), Marcondes Hipólito, Marcel Cajueiro, Rosemberg Hipólito e Heldon Daniel (PT).

Texto e foto: Ascom/CMR