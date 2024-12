Residencial Mangabeiras: moradores recebem as chaves da casa própria

A entrega da 2ª etapa do Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, no bairro 17 de Março, foi marcada por muita emoção. O prefeito Edvaldo Nogueira entregou para as famílias beneficiadas as chaves das suas novas moradias, juntamente com o título de legitimação fundiária, documento que assegura a posse legal e facilita a averbação em cartório. A cerimônia, realizada no último dia 18, simbolizou a concretização do sonho da casa própria para dezenas de famílias que antes viviam em condições vulneráveis.

Os beneficiários, muitos deles à espera de uma moradia há mais de uma década, não esconderam a alegria ao comentar sobre a conquista. Jecélio dos Santos Silva, de 49 anos, que recebia o Auxílio Moradia há 13 anos, destacou a importância do momento.

“Esse foi o maior presente da minha vida. Estávamos na ansiedade do dia de hoje chegar e graças a Deus chegou. Agradeço muito ao prefeito Edvaldo, que está realizando o sonho de todos nós que estamos aqui hoje e que sonhamos em ter nossa casa. E faço um pedido a todos aqueles que ganharam a sua casa, que aproveitem, porque esse é o maior bem que temos na vida. Esse foi um presente que Deus mandou nessa época agora no Natal para a gente”, disse.

A espera de Jonas Evangelista dos Santos, de 63 anos, foi ainda mais longa, pois foram quase duas décadas sem uma residência fixa. Ele compartilhou a emoção de finalmente conquistar a estabilidade habitacional.

“Eu passei por várias invasões, a minha última foi a ocupação Nova Amanhecer. Então, são 19 anos sem ter casa própria, e agora estou sendo contemplado. Eu estava recebendo o auxílio da Prefeitura de Aracaju, e foi através do auxílio que nós ganhamos a moradia. Eu agradeço a Deus, primeiramente, e ao prefeito Edvaldo Nogueira. Ganhar a casa pertinho do Natal para comemorar com a família é muito bom, não só para mim, mas para todos. Espero que todos saibam preservar a sua moradia e que não vendam, porque é um patrimônio onde você vai morar pelo resto da tua vida”, declarou.

Para Sebastiana Venceslau, de 32 anos, o momento é de celebração em família. “Estou no Auxílio Moradia desde o começo, já com Edvaldo Nogueira na gestão. Essa é a primeira vez que tenho casa própria, então, receber a casa agora é muito especial, principalmente antes do Natal, para poder comemorar com a família. E só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, e depois ao prefeito e a todos que fizeram parte disso. Vou morar aqui com minha filha e meu marido”, afirmou.

Quem também comemorou foi Edvaldo Santos, contemplado em 2019 com o prêmio Pai do Ano. “Eu estou muito feliz, parecendo que nasci de novo, porque eu nunca tive moradia, mas continuei com fé e hoje consegui. E é uma alegria imensa só de pensar em sair da humilhação de pagar aluguel com quatro filhos, porque eu sou pai e mãe de quatro filhos. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Jesus, e a esse xará que me deu a palavra e cumpriu. E hoje eu posso dormir e acordar tranquilo sem estar pensando em pagar aluguel, isso para mim é um prazer”, disse emocionado.

Além da entrega das unidades, a gestão municipal forneceu aos beneficiários um manual de uso do imóvel e a planta hidráulica, promovendo a orientação necessária para a conservação das moradias. Segundo a secretária de Assistência Social, Rosário Rabelo, a conclusão de mais uma etapa do projeto reflete o compromisso da gestão com a inclusão social e a dignidade das famílias.

“A sensação é de dever cumprido. É encerrar um ciclo dessa gestão concretizando um grande sonho nosso e do cidadão. Eu digo que o maior sonho do cidadão é ter a sua moradia, a casa própria. Hoje a gente cumpre mais uma etapa do projeto Mangabeiras. Etapa essa onde a gente realoca o restante das famílias que estavam na ocupação das Mangabeiras. E é uma felicidade muito grande, porque nessa etapa nós também estamos realocando parte das famílias que estavam no auxílio moradia há mais de 10 anos. Então, assim, não tem felicidade maior do que isso, de conseguir concretizar um grande sonho, porque isso é trazer direito, é trazer proteção social para as famílias mais vulneráveis da cidade”, afirmou.

Entregas

Com a entrega desta segunda etapa já foram distribuídas 1.076 unidades habitacionais no Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, de um total de 1.320 que estão sendo construídas. O projeto, realizado no espaço onde anteriormente havia a Ocupação Mangabeiras, recebeu um investimento total de R$ 124 milhões, sendo R$ 116,7 milhões oriundos do FGTS e R$ 7,9 milhões de contrapartida municipal, destinados ao aluguel social.

As moradias, projetadas em modelo sobreposto, incluem três tipos: 352 padrão, 8 acessíveis e 12 acessíveis isoladas. Cada unidade possui sala, dois dormitórios, cozinha e área de serviço, garantindo conforto e funcionalidade.

