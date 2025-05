Resultado preliminar do TAF será divulgado np próximo dia 5 de maio

O resultado preliminar do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Militar de Sergipe será divulgado no dia 5 de maio. A organização e aplicação do exame ficaram a cargo do Instituto Selecon, banca organizadora do concurso. O teste foi realizado entre os dias 27 e 30 de abril sob fiscalização do Conselho de Educação Física, da Comissão Organizadora do Concurso Público e de representantes da Polícia Militar do Estado. Os candidatos que desejarem interpor recursos poderão fazê-lo nos dias 5 e 6 de maio. Para essa etapa foram convocados 1.198 candidatos.

A aplicação do TAF foi marcada pela organização e pelo uso de tecnologia para garantir transparência e equidade. O evento contou com uma estrutura bem planejada, envolvendo 37 pessoas de apoio, 16 examinadores, seis coordenadores administrativos e quatro coordenadores técnicos. Todo o processo foi registrado em vídeo e contou até mesmo com o uso de drones, reforçando a segurança e a confiabilidade dos resultados.

Coronel Melo, representante da Polícia Militar de Sergipe e presidente da comissão do concurso, elogiou a organização do Teste de Aptidão Física (TAF), destacando o trabalho conduzido pelo Instituto Selecon, banca responsável pelo certame. Ele ressaltou o treinamento bem estruturado, o respeito dos avaliadores. Outro ponto enfatizado foi a padronização dos exercícios e o acompanhamento realizado pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF). O coronel Melo também frisou a preocupação com a segurança, incluindo a presença de ambulâncias, e o compromisso em seguir rigorosamente as regras do edital. Além disso, considerou acertada a escolha do local, que proporcionou um ambiente adequado para a realização das provas.

O tenente-coronel Alysson Cruz, porta-voz da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), destacou que a realização do exame foi impecável, garantindo segurança e transparência a todos os participantes. Ele ressaltou que o processo foi muito bem aplicado, com acompanhamento rigoroso de diversos fiscalizadores. Além disso, Cruz lembrou que se trata de um concurso, uma seleção, e que é essencial estar preparado para cumprir todas as exigências previstas no edital.

Após a conclusão do Teste de Aptidão Física, os candidatos ainda passarão por outras etapas de avaliação, incluindo Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade e Inspeção de Saúde.

Os classificados ao final do processo seletivo participarão do Curso de Formação do respectivo cargo ao qual se candidatou, que será realizado no Centro de Ensino e Instrução (CEI) da Polícia Militar de Sergipe. A previsão é que o curso tenha início em 25 de agosto de 2025.

O concurso oferece um total de 335 vagas, distribuídas entre os cargos de soldado combatente (300 vagas), oficial combatente (30 vagas) e oficial da área de saúde (cinco vagas). A seleção atraiu um grande número de candidatos, reunindo mais de 47 mil inscritos em busca de uma oportunidade na corporação.

Reprodução: www.selecon.org.br

Ascom SSP