A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) informa que o resultado provisório do edital do Programa Cisternas já está disponível para consulta pelas organizações da sociedade civil inscritas. O edital tem como objetivo selecionar uma entidade para a execução de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano no semiárido sergipano, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa integra as ações estratégicas do Governo de Sergipe voltadas à promoção da segurança hídrica e à garantia do direito à água, reconhecido como essencial à dignidade humana. As organizações interessadas devem acompanhar as próximas etapas conforme o cronograma estabelecido no edital.

Confira o resultado provisório no site da Seasic: assistenciasocial.se.gov.br.

Foto: Matheus Alves