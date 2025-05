RETOMADA DO FORRÓ DO MASTRO MARCA OS FESTEJOS JUNINOS EM LAGARTO COM VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL

Realizada na Praça da Felino Fontes, a festa contou com shows, quadrilha, comidas típicas e forte presença popular, marcando o resgate de uma das mais tradicionais celebrações juninas do município

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), realizou neste sábado, 24, a retomada do tradicional Forró do Mastro, evento que antecede a Pega do Mastro, que acontece neste domingo, 25. A festa, que integra o calendário cultural promovido pela gestão municipal, aconteceu na Praça Felino Fontes, conhecida como Praça da Antártica, e reuniu centenas de pessoas em uma noite de muito forró pé-de-serra, comidas típicas e celebração às tradições nordestinas.

Com foco na valorização da identidade lagartense, o Forró do Mastro voltou a ser realizado após cerca de seis anos, como parte das ações de resgate das manifestações culturais promovidas pela administração municipal. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto em manter viva a história e o patrimônio imaterial do povo lagartense.

Nesta edição, o público prestigiou apresentações dos artistas Juvenal do Forró e Galeguinho da Jovem Brasa, que animaram a noite com repertório tradicional e reforçaram a importância do forró pé-de-serra na preservação das raízes nordestinas. A noite também contou com a apresentação especial da Quadrilha Raio da Silibrina, que encantou os presentes com uma performance cheia de energia e cores.

O cantor Juvenal do Forró celebrou a retomada da festa e ressaltou o papel dos artistas da terra na manutenção da cultura. “Essa festa é muito importante para nós, que somos músicos raiz e autênticos do forró pé-de-serra. É uma coisa que não pode deixar cair, tem que ter os autênticos, as quadrilhas, os artistas da terra. O meu repertório tem muito forró de vários tipos de cantor. A gente prepara uma programação gostosa para fazer a galera dançar, porque forró é isso”, afirmou.

Já Pedro Francisco, conhecido como Galeguinho da Jovem Brasa, destacou a importância econômica e cultural do evento para os artistas locais. “É um orgulho participar de uma festa dessa. Isso engrandece a gente, a cidade, o comércio. O forró é a raiz da nossa música, e eu tenho muito orgulho de dizer que o forró me ajudou muito na vida. Estou muito animado com essa retomada”, disse.

A população respondeu com entusiasmo ao retorno do evento. Eveline Reis, moradora da Rua do Riachão, falou da emoção de ver a cultura sendo resgatada. “Moro aqui desde que nasci e estou empolgada demais com a volta da tradição. Essa festa sempre foi aqui, e a nova gestão está de parabéns por trazer tudo isso de volta”, declarou. Júlia Costa Chalegre, de 16 anos, recém-chegada de Salvador, também participou da festa. “Estou gostando muito. Tem muita comida, música boa, fogos. Eu gostei bastante”, contou.

Para os comerciantes e ambulantes, a festa também trouxe oportunidade de renda e reencontro com o público. Maria Valdeci, conhecida como Dadá Fateira, que trabalha com a venda de milho, comemorou. “Passamos seis anos sem essa festa. Agora, graças à Prefeitura, voltamos a vender e a comemorar. Estou empolgada e amanhã quero dançar muito. Agradeço à Prefeitura Municipal de Lagarto”.

A quadrilheira Ysis Dias, representante da Quadrilha Raio da Silibrina, falou sobre o papel do evento para a tradição local. “Estamos aqui com a quadrilha para prestigiar o esquenta da Pega do Mastro. Essa festa estava há seis anos sem acontecer, e a Prefeitura trouxe de volta para que a gente possa reviver nossa cultura”, destacou.

O secretário de Cultura, Nenê Prata, também esteve presente e celebrou o retorno do Forró do Mastro, reforçando o simbolismo do evento. “A volta do Forró do Mastro é um grande feito da nova gestão, porque essa comunidade estava carente dessa festa. A Secretaria [Municipal] de Cultura teve essa preocupação de resgatar todo o cortejo do Mastro. Amanhã temos a Pega do Mastro, mas foi aqui onde tudo começou. A gente precisa desse forró para preparar esse momento. Estou muito feliz em participar, porque meu pai fez parte da Silibrina por muitos anos, essa retomada é muito importante”, afirmou.

O evento contou com a presença de um mini trio na praça onde as bandas fizeram suas apresentações, animando o público. Para garantir o devido suporte à população, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) e uma ambulância, disponibilizada pela Secretaria Municipal da Saúde, forneceram a segurança e o apoio.

A festa antecede a tradicional e centenária Pega do Mastro, que acontece neste domingo, 25, com cortejo pelas ruas da cidade. Neste ano, a celebração homenageia Geraldo de Oliveira Santos, o Geraldo da Farmácia, reconhecido por sua contribuição à manutenção das tradições culturais de Lagarto.

