RETORNO DOS JOGOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SERGIPE É CELEBRADO COM ENTUSIASMO PELOS PARTICIPANTES

Após um hiato de 15 anos, os Jogos dos Servidores Públicos estão de volta em Sergipe. A edição de 2024, promovida pelo Governo do Estado, marca a retomada do evento que visa celebrar e promover a integração entre os trabalhadores do serviço público estadual. Organizado pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), o evento faz parte do calendário de atividades do Mês do Servidor.

A cerimônia de abertura aconteceu nesta segunda-feira, 28 de outubro, quando é comemorado o Dia do Servidor Público, às 16h, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju, com a presença do governador Fábio Mitidieri, secretários de Estado e presidentes de órgãos, além de servidores de diversas pastas. Com um clima de celebração e entusiasmo, o governo reforça a importância da valorização do servidor público oferecendo uma oportunidade para que esses trabalhadores participem de atividades que incentivam a saúde, o bem-estar e o espírito de equipe.

Para a servidora da Sead Andrielly Nascimento, que se inscreveu na modalidade vôlei de praia, a retomada dos Jogos dos Servidores representa um marco de valorização e bem-estar para o funcionalismo público. “Os Jogos dos Servidores são muito importantes para o servidor público, porque trazem engajamento e bem-estar. É um evento que estava há muitos anos sem acontecer e, com isso, incentiva os servidores a praticarem esportes, a se envolverem, a se engajarem e a interagirem”, destacou Andrielly.

A servidora aposentada da Sead Glezivan Cardoso indicou que a retomada dos Jogos dos Servidores é motivo de celebração e nostalgia. Ela, que conquistou a medalha de bronze no handebol feminino nos Jogos de 1996, comemora o reencontro com o evento. “Para mim foi uma alegria participar desse momento de reabertura dos jogos, já que participei do quinto e ainda guardo minha medalha. Esses jogos são muito especiais porque eles unem pessoas; servidores ativos e inativos podem estar juntos, desde que tenham condição de participar”, considerou.

Segundo a servidora da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) Aline Melo, o momento simboliza uma oportunidade valiosa para fortalecer os laços entre os profissionais do setor público estadual. “Acho muito importante esse retorno dos Jogos dos Servidores, porque é um momento de integração entre todos os servidores do nosso Estado, um momento de descontração, diversão e confraternização entre todos nós que fazemos parte desse sistema, que é fundamental para o andamento de todas as atividades que o Estado de Sergipe oferece”, ressaltou Aline.

Para o policial militar Eric Mendonça, os Jogos dos Servidores trazem benefícios que vão além da saúde física, como bem-estar mental e fortalecimento do ambiente de trabalho. “De fato, os jogos são muito importantes porque promovem mais do que saúde física, trazem também saúde mental. Quando isso se vincula ao ambiente de trabalho dos servidores, que estão lá para exercer suas funções, e você tem um evento que promove união e confraternização, isso gera um sentimento forte de integração para todos. É uma iniciativa excelente, e nossa expectativa é que o evento continue acontecendo nos próximos anos, para que possamos participar de todas as edições futuras”, destacou o PM.

Aluna soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Laiane Oliveira do Carmo acredita que a volta dos Jogos dos Servidores representa um importante passo para a união entre diferentes categorias do serviço público. “Fico muito feliz com o retorno. Como aluna no início do curso de formação, é muito importante ver que todas as forças, tanto da segurança pública quanto dos demais servidores, estão unidas nesses jogos. Essa retomada é importante, pois nos une em torno de algo valioso: os esportes, a educação física, e o bem-estar coletivo, promovendo saúde e integração”, pontuou.

Os jogos

Criado em 1999, os Jogos dos Servidores fizeram parte do calendário oficial até 2009, somando 11 edições consecutivas. A retomada dos jogos, segundo a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Rodrigues, busca integrar e promover a interação entre os profissionais de diferentes órgãos públicos por meio do esporte, estimulando a prática de atividades físicas e fortalecendo os laços de convivência entre colegas de trabalho. ‎

Durante todo o mês de novembro, os servidores públicos inscritos estarão competindo em 12 modalidades masculino e feminino: handebol, basquetebol, voleibol, futsal, queimado, vôlei de praia, dama, xadrez, natação, dominó, paranatação e beach tênis.

Antes da cerimônia de abertura dos Jogos dos Servidores, houve o primeiro jogo de futsal masculino entre Polícia Militar e Casa Civil. As torcidas dos órgãos participantes fizeram a festa no Constâncio Vieira, cuja cerimônia de encerramento ocorreu com o show da cantora Maysa Reis.

ASN – Foto: Ascom Sead