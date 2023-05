Retrô Games celebra o Dia do Orgulho Geek no RioMar Aracaju

Evento acontece no RioMar Aracaju, com atrações que refletem a crescente valorização da cultura pop na sociedade

O Dia do Orgulho Geek, também conhecido como Dia da Toalha, ocorre anualmente em 25 de maio, data escolhida para homenagear e celebrar as culturas geek e nerd. A data possui um significado especial para os fandoms que adoram ciência, tecnologia, obras de ficção científica, como livros, HQs, mangás, filmes, séries, jogos de videogame, tabuleiros e atividades que desafiam a mente.

E para que os fãs mergulhem neste vasto universo cultural, no dia 28 de maio, o RioMar Aracaju recebe o Retrô Games, evento que fomenta o estilo de vida geek, promovendo encontros onde os fãs se reúnem para compartilhar suas paixões e celebrar a criatividade, a imaginação e a comunidade que os une.

Em sua 14ª edição, o Retrô Games aposta em uma programação com desfile de cosplay, apresentação de dança, oficina de desenho, flash tattoo, campeonatos de K-pop, Fifa, Smash Bros, Multiverso, com premiação, Card game, Batalha campal, Just dance e Anime Q, além de caricatura ao vivo e comercialização de games famosos. Segundo a organização do Retrô Games, o evento deve reunir em torno de 800 geeks.

O evento acontece no piso L2, ao lado da Camicado, das 14h às 20h. O acesso é gratuito mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

