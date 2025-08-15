Reunião apresenta ações do AjuPrev para promoção de aposentadoria consciente

Uma reunião realizada nesta sexta-feira, 15, no Núcleo Psicossocial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev), com a participação da coordenadora do setor de Promoção Social da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Patrícia Matos de Jesus, abordou as ações do projeto ‘Viver Bem Mais’, com destaque para a oficina ‘Caminhos da Vida’, iniciada na primeira semana de agosto. O objetivo foi discutir estratégias de integração e orientação para servidores próximos do processo de aposentadoria.

Durante a reunião, o coordenador do Núcleo Psicossocial, Wagner Mendonça, informou que a oficina Caminhos da Vida acontece às segundas e quartas-feiras. A iniciativa inclui palestras sobre hábitos de saúde para melhoria da qualidade de vida, direitos e deveres do servidor aposentado, situações em que é necessário acionar um advogado, redes de apoio, fortalecimento dos vínculos familiares, serviços de proteção, educação financeira, entre outros temas.

“A oficina é um espaço para promover informações que contribuam para a reflexão nesse processo de transição de vida do servidor, visando a uma aposentadoria mais consciente, ativa e com qualidade de vida”, destacou o coordenador, acrescentando: “São pessoas que estão a três ou quatro anos de se aposentar.”

Atenta às explicações, a coordenadora do setor de Promoção Social da Câmara Municipal de Aracaju, Patrícia Matos de Jesus, ressaltou a importância da parceria para envolver todos os servidores do Poder Legislativo municipal na preparação para a aposentadoria.

“Fiquei encantada com o projeto Viver Bem Mais e com a oficina, que foi elaborada para beneficiar, de forma geral, todos os servidores. O trabalho desenvolvido pela equipe do Núcleo será um apoio fundamental na vida desses profissionais, oferecendo orientações, encaminhamentos e ajudando a diminuir o medo da aposentadoria”, afirmou.

Também participaram da reunião, a enfermeira Ana Leticia Tojal e a psicóloga Simone Barbosa, ambas do Núcleo Psicossocial.

Por Alexandra Brito – Ascom / AjuPrev