Reunião com mães atípicas reforça compromisso da prefeitura com a saúde

O prefeito de Propriá, Luciano de Menininha, se reuniu na tarde desta quinta-feira, 25, com um grupo de mães atípicas para ouvir suas demandas, avaliar os serviços prestados e fortalecer o diálogo com a comunidade.

O encontro, que também contou com a presença da equipe técnica do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), abordou temas fundamentais para a qualidade de vida das crianças e famílias atendidas pela unidade.

Entre os principais pontos discutidos, destacou-se a solicitação por maior regularidade na oferta de medicamentos. As mães elogiaram os avanços já obtidos, como a ampliação do acesso a remédios essenciais, reconhecendo a importância dessa iniciativa para garantir o tratamento contínuo de seus filhos.

Outro aspecto bastante elogiado foi a atuação das equipes do CER III. As mães ressaltaram o profissionalismo e a dedicação dos servidores, com destaque para o atendimento individualizado e a qualidade dos serviços, que posicionam o centro como referência regional no cuidado às pessoas com deficiência.

Durante a reunião, as mães compartilharam suas experiências e demandas específicas, enfatizando a importância de serem ouvidas e de terem suas necessidades atendidas de forma concreta. Elas também reconheceram os avanços obtidos nos últimos meses, reforçando a confiança no trabalho da atual gestão.

O prefeito reafirmou seu compromisso com a inclusão e a saúde, destacando a importância do diálogo permanente com a população. “A reunião com as mães atípicas é mais um passo na construção de políticas públicas que priorizem o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos”, afirmou. Ele também adiantou que novas ações e encontros estão previstos, visando a continuidade desse trabalho conjunto.

Texto e foto assessoria