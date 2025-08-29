REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REFORÇA COOPERAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS PARA FORTALECER A ASSISTÊNCIA

Com o intuito de fortalecer a gestão da Assistência Social por meio da cooperação entre Estado e municípios, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) sediou, na manhã desta quinta-feira, 28, mais uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

O encontro contou com a presença dos conselheiros da CIB, representantes municipais e técnicos da Seasic. Na ocasião, a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, destacou a relevância dos encontros periódicos para o compartilhamento de informações sobre as necessidades de cada município, possibilitando análises coletivas e focadas nas realidades locais para a execução das políticas públicas.

“Nosso objetivo é direcionar recursos de forma eficiente, garantindo que os serviços sejam entregues com qualidade. Para isso, intensificamos as campanhas nos municípios que possuem fundos específicos, como os Fundos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa. É essencial que os recursos sejam destinados de forma estratégica e direcionada, a fim de promover políticas públicas eficazes e autônomas”, afirmou a gestora.

Durante a reunião, foram apresentados informes sobre o desenvolvimento das ações da Diretoria de Assistência Social da Seasic, como o programa CapacitaSUAS, as visitas do PEAT, o Seminário da Primeira Infância no SUAS, além das iniciativas de Proteção Social e da realização das Conferências Estaduais.

Ainda na oportunidade, o presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas/SE), Ricardo de Santana Marques, reforçou a importância da análise da projeção de contas, das pontuações e das demandas municipais.

