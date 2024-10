Reurbanização das praças do Francão e da Juventude contempla moradores

Com as obras de reurbanização das praças do Francão e da Juventude, no conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia, a Prefeitura de Aracaju atende a demandas dos moradores locais por áreas de lazer qualificadas e propícias ao convívio comunitário e à prática esportiva. Nesses dois projetos, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) está investindo R$ 6 milhões com recursos próprios do Tesouro Municipal e de emenda parlamentar destinada pelo vereador Joaquim da Janelinha.

A partir de um investimento de R$ 3,2 milhões, a reurbanização da Praça da Juventude contempla a reconstrução dos passeios em concreto; recuperação da quadra poliesportiva coberta e da quadra de vôlei; construção de campo de futebol society, com gramado sintético de alta resistência; implantação de espaço pet, de novo parque infantil com quiosques e pergolados e de brinquedos adaptados para pessoas com deficiência.

A reforma inclui ainda a implantação de duas academias de ginástica ao ar livre; a revitalização do espaço da juventude; da pista de skate e da pista de salto, além de intervenções paisagísticas, revisão das redes elétrica e hidráulica e adequação às normas de acessibilidade.

Já a Praça do Francão conta com investimento municipal superior a R$ 2,8 milhões, dos quais R$400 mil foram destinados pelo vereador Joaquim da Janelinha através de emenda parlamentar. A obra contempla a recuperação do pavimento em concreto e do parque infantil, a reforma do campo de futebol, onde será implantado gramado natural e alambrados; a construção da quadra de beach tennis – com área de mais de 300 m² – e da academia de ginástica ao ar-livre e a conversão da quadra de areia em quadra poliesportiva, com equipamentos para a prática de futsal, vôlei e basquete.

Prestes a se aposentar, Valter dos Santos, de 58 anos, mora no Augusto Franco há 30 anos e sempre se reúne com os amigos para conversar em frente à Praça da Juventude. Para ele, “essa praça sempre foi muito boa, mas agora vai ficar melhor ainda”. “Vai trazer bem-estar para os moradores, lazer para as crianças, mais oportunidades para os idosos ficarem ao ar livre conversando ou caminhando, e vai valorizar demais aqui”, diz entusiasmado.

Opinião semelhante à da comerciante Fabiana Santos de Oliveira, de 35 anos, que trabalha em uma lanchonete em frente à praça. “O que a Prefeitura está fazendo aqui vai trazer minutos benefícios porque, além de o comércio crescer, vai dar mais segurança e estabilidade para o local. As crianças vão poder utilizar mais a praça, os jovens e idosos também, e como vai ter uma maior movimentação, também vai aumentar a nossa clientela”, avalia.

Para Márcio Santos de Jesus, 46 anos, que mora no bairro há mais de 40, “essa reforma na praça vai trazer muitas coisas boas como”. “Por exemplo, vai dar uma oportunidade de lazer para os meus filhos que moram aqui em frente. E vai ser mais tranquilo para o pessoal da terceira idade fazer as suas caminhadas na praça. Além disso, vai valorizar bastante o bairro, as casas e os comércios locais”.

Residente no entorno da Praça do Francão, a dona de casa Maria José dos Santos, 66, acredita que o investimento realizado na obra de reurbanização irá melhorar a qualidade de vida da comunidade local. “A praça vai ficar mais arrumada, vai ficar boa para as crianças, eu mesmo vou vir fazer caminhadas aqui”, conta a moradora do bairro.

Foto Sérgio Solva

Por Lucas Silva