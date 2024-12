Réveillon 2025: aracajuanos aprovam programação eclética

O anúncio da realização do Réveillon 2025, evento organizado pela Prefeitura de Aracaju para a noite do dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, tem animado os aracajuanos, que veem na festa a chance de confraternizar com quem se ama, prestigiar artistas locais e nacionais e também acessar uma renda extra.

O réveillon contará com shows de Xanddy Harmonia e Nando Reis, além dos artistas sergipanos Dj Marraia, Minas de Ará – que conta com apresentação do ElaSambô, Winne e Raquel Diniz – e Luiz Ferraz. Além das atrações musicais, o evento contará com o tradicional show pirotécnico e de queima de fogos silenciosa. A importância desse tipo de iniciativa por parte do poder público não passa despercebida por pessoas como Mayarah Cristynny Santos, 21 anos, que se planeja para comparecer.

“Eu acho a festa ótima, ainda mais com Xanddy e Nando Reis. É importante que a gestão continue a fazer, nunca parem, todos os anos seguidos”, afirma.

O que atrai Eric Vitor dos Anjos, 25 anos, para conferir o evento pela primeira vez é a valorização dos talentos da própria terra. “Eu sempre passo o réveillon fora, mas pela primeira vez pretendo ir à festa na orla. É bem bacana que a festa abre espaços para artistas daqui, ajudando eles a crescer”, avalia.

Assim como o incentivo à cultura e ao lazer, também se destaca de maneira positiva o fomento à atividade econômica que uma festa deste porte proporciona, como ressalta a assistente financeira Gilda Conceição Ribeiro, 35 anos.

“A programação está linda, a Prefeitura está de parabéns, achei ótima. Que continue melhorando porque Aracaju merece. É importante também porque atrai pessoas de fora para conhecer a cidade, trazendo mais renda e mais trabalho, que é o que estamos precisando”, declara.

O vendedor ambulante Almir Alves, 48 anos, também está animado com a possibilidade de renda extra a partir do consumo da população durante o evento.

“Eu trabalho vendendo algodão doce, brinquedos, nas feiras e na praia e essa é uma época boa porque tem o 13, muita gente pega férias, aumenta bastante o fluxo de pessoas e a nossa renda”, explica.

Programação

O Réveillon 2025 na Orla da Atalaia, terá início às 20h, com a apresentação do DJ Marraia. Em seguida, às 21h, sobem ao palco ElaSambô, Winne e Raquel Diniz, para a apresentação especial do “Minas de Ará”. Já às 22h30, Xanddy Harmonia emplacará seus hits para o público até a chegada do ano novo. Após a queima de fogos, às 00h20, Nando Reis inicia sua apresentação, seguida do sergipano Luiz Ferraz, às 2h, com o ritmo do arrocha, encerrando a noite.

Foto Arthur Soares