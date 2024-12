Réveillon 2025: festa movimenta economia, turismo e cultura

A Orla da Atalaia será palco de uma celebração grandiosa no Réveillon 2025, organizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). O evento, marcado para a noite de 31 de dezembro, promete unir aracajuanos e turistas em uma festa que celebra a chegada do novo ano com muita música, cultura e um espetáculo pirotécnico inesquecível.

Com uma programação diversificada, o Réveillon 2025 reforça o papel de Aracaju como um destino turístico de destaque no Brasil. A festa contará com apresentações de grandes artistas, como Xanddy Harmonia e Nando Reis, além de talentos sergipanos como DJ Marraia, Minas de Ará (com participação especial do ElaSambô, Winne e Raquel Diniz) e Luiz Ferraz. Para encerrar a noite, um show pirotécnico com fogos silenciosos garantirá um espetáculo à parte para o grande público.

Segundo o presidente da Funcaju, Irineu Fontes, o Réveillon de Aracaju é um evento cada vez mais inserido no calendário nacional. “Ele foi transformado em um cartão postal da cidade que atrai turistas do Brasil inteiro. Nós teremos grandes artistas sergipanos que precisam ser vistos por um público grande como o que estará presente na Orla da Atalaia, e teremos apresentação de artistas nacionais. E a Prefeitura não está medindo esforços para que esse Réveillon 2025 seja uma grande festa”, salientou.

Impactos na economia e no turismo

Muito além de um evento cultural, a festa de Réveillon em Aracaju é também um motor econômico para a cidade. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, o evento desempenha um papel crucial na economia local.

“A cidade se torna um destino ainda mais atraente para turistas que buscam um local diferente para celebrar o fim do ano. Essa movimentação não só impulsiona setores como o turismo, mas também cria oportunidades de emprego temporárias, contribuindo para o desenvolvimento econômico, uma vez que a festa faz girar a economia, com os aracajuanos consumindo mais do comércio local enquanto se preparam para a chegada do ano novo. É geração de emprego e renda em um período bastante propício”, explicou.

Sempre à época das festividades do Ano Novo é observada uma grande ocupação na rede hoteleira, próxima a 100%. Além disso, a grande festa da virada de ano promovida pela Prefeitura de Aracaju promove uma alta demanda nos bares, restaurantes e comércio em geral. Segundo o secretário municipal de Turismo, Jorge Fraga, o Réveillon faz parte de uma estratégia ampla de promoção da cidade como destino turístico.

“A cidade, neste período, transforma-se em um destino procurado por turistas em busca de experiências memoráveis para encerrar o ano. O impacto vai além da presença dos turistas durante a festa e alcança setores vitais como passeios turísticos, hospedagem, gastronomia e entretenimento. Ela agrega muito ao turismo que nós vendemos a nível nacional. Durante o Réveillon, a nossa orla fica linda cheia de gente, não só de aracajuanos e sergipanos, mas também de diversos turistas”, afirmou.

Programação musical

Com atrações de peso e uma estrutura preparada para receber milhares de pessoas, o Réveillon 2025 na Orla da Atalaia será um momento de celebração para o grande público que estará presente. A festa terá início às 20h com o DJ Marraia, abrindo a noite com muita animação. Às 21h, o projeto Minas de Ará, com ElaSambô, Winne e Raquel Diniz, leva ao palco o melhor da música sergipana. Às 22h30, Xanddy Harmonia promete não deixar ninguém parado até a virada do ano, quando o tradicional show pirotécnico marcará a chegada de 2025.

Após os fogos, Nando Reis assume o palco às 00h20, trazendo sucessos que marcaram gerações. O encerramento ficará por conta do sergipano Luiz Ferraz, que promete agitar o público com o ritmo do arrocha, a partir das 2h.

Foto: Arthur Soares