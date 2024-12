Réveillon do Staleiro tem artista nacional e valores especiais

Com ingressos de mesas nas últimas unidades, festa terá Ricardo Chaves é a atração principal, além de Igor Ativado e Matheus Andrade

Considerado um dos mais badalados points praianos da cidade, o Staleiro Beach Club deve encerrar as vendas de ingressos para o réveillon antes do dia 31 de dezembro, assim como nos anos anteriores. Localizado na Rodovia José Sarney, o espaço oferece a opção de mesas e lounges, esse último com estrutura de sofás, mesas e garçom exclusivo. Os mesmos estão com novos valores desde está segunda-feira (16/12) e podem ser adquiridos na loja Point do Ingressos (RioMar Shopping Aracaju). Crianças de até 10 anos não paga. Informações através do número de Whatsapp (79) 3085-7300.

Tradicional na cidade, o Réveillon do Staleiro terá início ás 21h e traz uma proposta diferenciada: a pessoa compra com antecedência somente o valor do acesso a festa. A consumação do buffet será pago no dia, caso haja interesse em desfrutar da ceia temática. Isso também vale para as bebidas e o espaço kids, um serviço seguro e pago por quem vai utilizar. Para quem busca outro tipo de comida, haverá ainda o sistema fast food com sanduiches, hambúrguer e pizza.

Já a programação musical será comandada por uma atração nacional: Ricardo Chaves, além dos sergipanos Igor Ativado e Matheus Andrade, que se revezarão no palco até o dia amanhecer. A festa contará também com queima de fogos e decoração temática. Tudo isso no clima de celebração com o pé na areia, pertinho da praia, dentro da excelente estrutura do Staleiro Beach Club.

*Programação musical*

O cantor baiano Ricardo Chaves fará a contagem regressiva junto com o público na virada do ano. Após a queima de fogos, ele vai brindar as primeiras horas de 2025 em clima de muito axé music, relembrando o carnaval baiano. No show do artista, o público pode esperar sucessos, como “Acabou”, “É o Bicho”, “Só Você”, “Xô Arauna”, “Deixa a Chuva Cair”, “Taba” e “Balanço Do Trem”.

Já os cantores sergipanos Igor Ativado e Matheus Andrade vão se revezar no palco do bar e restaurante praiano, cantando clássicos do forró e pagode, respectivamente.

Serviço

Evento: Réveillon do Staleiro Beach Club

Data: 31 de dezembro de 2024

Hora: 21 horas

Atrações: Ricardo Chaves, Igor Ativado e Matheus Andrade

Vendas: Point do Ingresso, no RioMar Shopping

Informações: (79) 3085-7300 – Whatsapp

Texto e foto Osanilde Oliveira

