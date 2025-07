REVITALIZAÇÃO COMPLETA TRANSFORMA GONZAGÃO EM ESPAÇO DE CULTURA, INCLUSÃO E CONVIVÊNCIA EM ARACAJU

“Ver o Gonzagão assim, tão bonito, me traz memórias afetivas. Tínhamos arraiais em que as pessoas dançavam do seu jeito, com ou sem parceiro. Aqui no Gonzagão, as pessoas sempre se divertem, ainda mais com essa estrutura belíssima”. A fala da professora Leila Cardoso resume bem o sentimento de quem vive e aprecia o Complexo Cultural Gonzagão, na zona Sul de Aracaju. O espaço voltou a ocupar seu lugar de destaque entre os principais palcos da cultura sergipana, após sua revitalização completa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Com mais de três décadas de história, o Gonzagão passou por um período marcado pelo desgaste estrutural e pela falta de acessibilidade. Essa realidade mudou com a recente obra realizada pela gestão estadual, recebendo investimento de R$ 2,1 milhões, e que garantiu a revisão no telhado, pintura geral, hidráulica e de combate a incêndio, além da substituição do piso do salão principal por um material de alta resistência. O palco foi equipado com uma nova caixa acústica, e a bilheteria também passou por reforma, assegurando mais conforto para o público e melhores condições para os artistas.

As intervenções incluíram ainda adaptações para ampliar a acessibilidade no espaço, um dos principais focos. Os banheiros receberam adaptações, rampas foram implantadas e as calçadas ganharam piso tátil e sinalização adequada, garantindo conforto, segurança e autonomia aos visitantes. Além disso, toda a calçada foi refeita em concreto desempolado, oferecendo melhores condições de circulação e ampliando o acesso ao espaço.

Já na área externa, foram implantados novos jardins, paisagismo, um pergolado instagramável e a pavimentação da entrada principal, ampliando o espaço de convivência e integração com a comunidade. As obras também contemplaram a restauração das esculturas de Eurico Luiz e da estátua de Luiz Gonzaga, além de novas intervenções artísticas assinadas por grafiteiros sergipanos, reforçando a identidade cultural do local.

O resultado das intervenções tem sido evidenciado pelo público. Sergipanos e turistas que visitam o espaço durante a temporada de forró aprovaram as medidas, destacando as melhorias na estrutura, a valorização da cultura popular e o cuidado com a acessibilidade.

É o caso de Maria das Graças, que classificou a transformação do Gonzagão é motivo de orgulho. “O Gonzagão ficou ainda mais bonito e acolhedor para quem gosta de prestigiar a cultura local. O espaço está lindo para a gente se divertir, encontrar amigos e viver a nossa cultura”, destacou.

Mais do que o cuidado com o espaço físico em si, a reforma do Gonzagão ressalta seu valor para a cultura sergipana como um todo. Foi o que destacou Manoel Messias, natural do bairro Industrial e apaixonado pelo forró tradicional. “Essa reforma reforçou o carinho que tenho pelo espaço e a satisfação de ver o local renovado. O Gonzagão agora é mais um ponto certo de diversão na capital”, disse ele.

Esse trabalho não encanta apenas os visitantes, mas também os artistas. Aqueles que fazem o espetáculo também se sentem valorizados, e veem no Gonzagão uma forma de valorizar o seu próprio esforço a partir de um espaço moderno e adaptado. O artista João Cocó, por exemplo, acompanha o Gonzagão há alguns anos e fez questão de destacar a importância da revitalização para a valorização da cultura.

“O espaço reafirma seu papel como referência da cultura sergipana e nordestina Trazer essa ideia de visualidade da cultura foi de extrema importância. O Gonzagão deve ser conhecido não apenas pelos sergipanos, mas também por quem visita o País do Forró”, afirmou.

Compromisso

O governador Fábio Mitidieri lembrou que a revitalização do Gonzagão atende a um compromisso assumido com a população e reforçou a importância da obra para a cultura popular sergipana.

“Essa reforma é mais do que justa. Estive aqui há um ano, durante um concurso de quadrilhas juninas, e percebi de perto o quanto o espaço precisava de melhorias. Agora, temos a satisfação de entregar um Gonzagão renovado. Um ambiente completamente reformado, mais acolhedor e com acessibilidade garantida, incluindo rampas e banheiros adaptados. É um compromisso cumprido e um avanço importante para quem frequenta e valoriza esse espaço tão simbólico para a cultura popular”, destacou.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a revitalização do Complexo Cultural Gonzagão representa um passo importante na valorização da cultura sergipana e no compromisso do governo com a inclusão. Segundo o gestor, a reforma vai muito além da estrutura física e busca fortalecer as tradições locais.

“O Gonzagão é um símbolo da nossa cultura popular e merecia uma intervenção que garantisse mais conforto, segurança e acessibilidade para todos os visitantes. A entrega desse espaço é um compromisso do Governo de Sergipe com a valorização dos artistas, das manifestações culturais e com a inclusão social. Queremos que o Gonzagão continue sendo a casa do forró e da cultura sergipana, um lugar onde nossa tradição é celebrada e fortalecida todos os dias”, ressaltou.

O Complexo Cultural Gonzagão, patrimônio do povo sergipano, retorna à cena cultural como um espaço mais acolhedor, moderno e acessível, preparado para receber eventos, fortalecer as manifestações populares e valorizar os talentos locais. A nova fase reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com a cultura, a inclusão e a preservação das tradições.

Foto: Arthur Soares