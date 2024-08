Riachão do Dantas apresenta um dos piores índices educacionais de Sergipe, segundo IDEB

O município de Riachão do Dantas vem enfrentando uma crise educacional alarmante. De acordo com os resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023, o município registrou índices preocupantes, ocupando as últimas posições entre os 75 municípios do estado de Sergipe. Nos anos iniciais, Riachão do Dantas ficou em 74º lugar, enquanto nos anos finais, a classificação foi ligeiramente melhor, mas ainda muito insatisfatória, com o 73º lugar.

Esse cenário é resultado de uma administração municipal que, ao longo dos anos, tem se mostrado negligente em relação à educação básica, um setor importante para o desenvolvimento do município. A ausência de políticas públicas para as crianças e jovens, o descaso com a formação dos professores e a falta de investimentos adequados são fatores que contribuem para o fracasso escolar em Riachão do Dantas.

A crise no sistema educacional não afeta apenas os números, mas compromete o futuro das crianças e jovens que dependem da rede pública de ensino. É preciso que a administração municipal assuma a responsabilidade por essa situação e implemente medidas concretas para reverter essas posições.

Vale ressaltar que o município de Riachão do Dantas é gerido por uma professora, trata-se da prefeita Simone Andrade, que está à frente da administração municipal desde 2019.

