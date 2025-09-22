Riachuelo celebra Desfile Cívico com mais de 1.800 alunos nas ruas da cidade

O município de Riachuelo viveu, neste domingo (21), um dos momentos mais marcantes de sua história recente: o Desfile Cívico 2025, realizado na Praça Coronel Antônio Franco, reuniu milhares de pessoas em uma emocionante celebração ao civismo, à educação e à cultura local.

Com a participação de 1.897 alunos de nove escolas municipais, além de dez bandas marciais, o desfile, que este ano teve como tema Preservar Hoje Para Viver

Amanhã: cuidar do meio ambiente é dever de todos, encantou o público com apresentações que misturaram disciplina, criatividade e orgulho pela terra riachuelense. Várias secretarias municipais também marcaram presença, reforçando o compromisso da gestão com a valorização da cidadania e das tradições.

O prefeito de Riachuelo Peterson Dantas Araújo, destacou a importância do momento. “Este é um dia especial para toda a nossa cidade. Ver nossas crianças e jovens desfilando com tanta alegria e dedicação enche o coração de esperança. Estamos construindo um futuro de oportunidades e dignidade, e nada simboliza melhor isso do que o brilho nos olhos dos nossos estudantes neste desfile”, afirmou.

A secretária municipal da Educação, Alcilene Resende, também ressaltou o valor pedagógico e social da solenidade. “O Desfile Cívico é mais do que uma tradição: é uma aula de cidadania a céu aberto. É a chance de mostrar o trabalho que acontece todos os dias nas escolas, e de fortalecer nos alunos valores como respeito, união e amor pela nossa cidade”, ressaltou.

O evento, que contou com o apoio das famílias e de toda a comunidade, foi marcado por emoção, aplausos e demonstrações de orgulho. Para muitos, ficará na memória como um dia que reafirmou a força da educação e o espírito coletivo do povo riachuelense.

Ascom/Riachuelo