Riachuelo entrega veículo exclusivo para atendimento de pessoas com TEA

A Prefeitura de Riachuelo realizou, nesta segunda-feira, 6, a entrega de um veículo exclusivo para uso e atendimento das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O investimento, no valor de R$ 140 mil, foi viabilizado com recursos próprios e parte proveniente de emenda parlamentar, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a dignidade das pessoas com autismo.

O veículo será utilizado em ações e serviços voltados ao público com TEA, garantindo mais conforto, segurança e acessibilidade no deslocamento para atendimentos de saúde, acompanhamento terapêutico e outras demandas assistenciais.

Durante o ato de entrega, o prefeito Peterson Dantas Araújo destacou a relevância da conquista para o município. “Este veículo representa muito mais do que um bem público. Ele simboliza o nosso compromisso em cuidar de todos, especialmente daqueles que mais precisam da atenção do poder público. É uma ação que reforça a inclusão e o respeito às pessoas com autismo e suas famílias”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal da Saúde, Emerson Araújo, também ressaltou a importância do investimento para o fortalecimento da rede de atenção à pessoa com deficiência. “A aquisição deste veículo é um passo importante para garantir o acesso das pessoas com TEA aos serviços de saúde e acompanhamento especializado. Estamos avançando em uma política pública que respeita as diferenças e promove o bem-estar de todos os cidadãos”, destacou.

Com mais essa iniciativa, a Prefeitura de Riachuelo reafirma seu compromisso com uma gestão humana, inclusiva e voltada para o cuidado com as pessoas, especialmente aquelas que necessitam de atenção especial.

Ascom/Prefeitura de Riachuelo