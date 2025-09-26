Riachuelo inaugura a primeira Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

Em um marco histórico para o município, a Prefeitura de Riachuelo inaugurou nesta quinta-feira, 25, a primeira Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. O espaço nasce com a missão de promover a igualdade de gênero, fortalecer a rede de proteção e garantir mais oportunidades e dignidade para todas as riachuelenses.

A criação da pasta representa um passo firme em direção ao reconhecimento e à valorização das mulheres como protagonistas da vida social, política e econômica da cidade.

O prefeito Peterson Dantas Araújo destacou a relevância desse avanço para a história do município. “Hoje celebramos, não apenas a inauguração de uma secretaria, mas o compromisso de toda a nossa gestão em defender e valorizar as mulheres de Riachuelo. Esta secretaria é fruto de um sonho coletivo, um espaço que vai acolher, proteger e fortalecer as mulheres, garantindo direitos e construindo um futuro de mais respeito e igualdade”, afirmou o gestor.

À frente da pasta, a secretária Vaneide Araújo emocionou o público ao falar sobre o desafio e a responsabilidade de conduzir esse novo capítulo da cidade. “Esta secretaria é das mulheres de Riachuelo. Aqui vamos construir políticas públicas de enfrentamento à violência, de apoio ao empreendedorismo feminino e de valorização da cidadania. É um espaço de luta, mas também de esperança, porque acreditamos na força transformadora das mulheres. É uma honra e uma missão que recebo com amor e dedicação”, declarou.

Com a inauguração, Riachuelo se junta a um seleto grupo de municípios que estruturam políticas públicas específicas para as mulheres, reafirmando seu compromisso com a justiça social e a equidade. A nova secretaria funcionará como ponto de apoio, articulação e fortalecimento das ações voltadas ao bem-estar e ao protagonismo feminino.

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, participou da inauguração e ressaltou a importância da pasta. “Temos 75 municípios e Riachuelo é a 15ª cidade a criar uma secretaria da Mulher. Esse é um marco muito importante porque precisamos discutir políticas públicas juntas e esse é um espaço de escuta e de fortalecimento de políticas públicas de combate à violência contra a mulher”, afirmou.

O clima foi de emoção e orgulho, marcado pela certeza de que a cidade dá um passo importante na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva.

O evento foi marcado por emoção e simbolismo, reunindo diversos vereadores do município e outras autoridades como o senador Alessandro Vieira; o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco; além de lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais e a população.

Por Ascom/Prefeitura de Riachuelo