Ribeirópolis lidera qualidade de vida no Agreste de Sergipe, segundo IPS Brasil

Ribeirópolis alcançou um marco importante no cenário sergipano ao ser reconhecida como a cidade com a melhor qualidade de vida do Agreste, conforme os dados mais recentes do Índice de Progresso Social Brasil (IPS Brasil). Com uma pontuação de 60,75, o município também se destaca como a nona colocada no ranking geral de qualidade de vida entre os municípios de Sergipe.

O resultado reflete o impacto de políticas públicas bem direcionadas e de uma gestão municipal voltada para o bem-estar da população. Sob a liderança do prefeito Rogério Sobral, Ribeirópolis tem apresentado avanços notáveis em áreas essenciais como educação, saúde, infraestrutura, habitação e inclusão social.

O IPS Brasil é um instrumento de avaliação que mede o progresso social dos municípios brasileiros a partir de dados públicos, utilizando critérios que vão além dos indicadores econômicos tradicionais. O índice considera três dimensões principais: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades, permitindo uma visão mais ampla sobre a qualidade de vida da população.

Em Ribeirópolis, os investimentos recentes em unidades de saúde, reforma e ampliação de escolas, pavimentação de ruas e programas sociais têm gerado resultados concretos na melhoria dos serviços públicos e da infraestrutura urbana. A nota obtida pela cidade demonstra que é possível promover desenvolvimento mesmo com recursos limitados, desde que exista planejamento, gestão eficiente e compromisso com a população.

Com a pontuação de 60,75, o município entra na faixa considerada de desenvolvimento social moderado, superando cidades de maior porte e orçamento. O reconhecimento estadual fortalece o sentimento de orgulho entre os moradores e projeta Ribeirópolis como referência positiva para outras regiões do interior sergipano.

A evolução contínua da cidade mostra que investir em qualidade de vida é possível e necessário para transformar realidades. Ribeirópolis segue avançando com foco no ser humano e nos resultados que realmente fazem a diferença no dia a dia da população.

