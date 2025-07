Ribeirópolis mantém servidores com salários em dia pelo 54º mês consecutivo

A cidade de Ribeirópolis segue mostrando que a valorização do servidor público é prioridade, mantendo os pagamentos rigorosamente em dia pelo 54º mês consecutivo, uma marca que reforça o compromisso, o planejamento e a transparência da gestão do prefeito Rogério Sobral.

Esse feito consolida um novo tempo para o município, que cresce e avança com respeito aos trabalhadores e à responsabilidade fiscal, conforme destaca o Imprensa 24h.

Desde o início da atual administração, o pagamento pontual dos servidores públicos tem sido uma prioridade, mostrando a seriedade com que a Prefeitura de Ribeirópolis conduz suas finanças. O prefeito Rogério Sobral ressalta que essa política é fundamental para garantir o desenvolvimento justo e sustentável da cidade, valorizando aqueles que são pilares da máquina pública local.

“Pelo 54º mês consecutivo estamos mantendo nosso compromisso, planejamento, responsabilidade e transparência com os servidores públicos. Um novo tempo chegou, e Ribeirópolis segue avançando, pois a valorização do trabalhador é crucial para um desenvolvimento justo!”, declarou Rogério Sobral, reforçando a importância da valorização do funcionalismo para o progresso da cidade.

A estabilidade no pagamento dos servidores impacta diretamente na qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, gerando um ciclo positivo que fortalece a economia local e a confiança da comunidade na gestão pública. Ribeirópolis é exemplo para outros municípios sergipanos ao demonstrar que o equilíbrio fiscal e o respeito ao servidor caminham juntos para promover melhorias efetivas.

Além disso, a Prefeitura tem investido em projetos e políticas públicas que promovem a capacitação e o bem-estar dos servidores, evidenciando o cuidado da administração com seu quadro funcional. Esse comprometimento é reconhecido e valorizado pela população e por especialistas, que acompanham o desenvolvimento da cidade.

Por. Nélio Miguel Jr