Ribeirópolis: MP ingressa com Ação Civil Pública contra a DESO

O Ministério Público do Estado de Sergipe ingressou com uma Ação Civil Pública (ACP) para exigir a regularização do abastecimento de água em Ribeirópolis, atendendo a uma denúncia iniciada pelo deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). A medida visa garantir o fornecimento contínuo e de qualidade aos moradores da região, afetados pela escassez prolongada e pelo sistema de rodízio implementado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), responsável pelo abastecimento.

Para o deputado Georgeo Passos, esta ação é essencial para restituir um direito básico à população. “Não podemos aceitar que, em pleno século 21, famílias sofram sem água em suas casas, enquanto continuam a ser cobradas por um serviço que simplesmente não existe. É nosso dever lutar para garantir o básico para a população”, declarou o deputado, destacando a urgência da situação.

A denúncia feita por Georgeo foi fundamental para dar início às investigações do Ministério Público, que constataram problemas graves no fornecimento de água. Segundo a ACP, moradores de localidades como o Povoado Malhada das Capelas têm recebido cobranças regulares, mas, em muitos casos, não recebem água em suas torneiras há meses. Em sua análise, o MPE identificou que o desabastecimento afeta amplamente a cidade, incluindo o centro e diversos bairros, deixando a população em situação crítica.

“A falta de água não é apenas uma questão de infraestrutura, é uma questão de dignidade humana e saúde pública. As famílias de Ribeirópolis estão vulneráveis e precisam de respostas urgentes”, acrescentou Georgeo Passos.

A ação exige que a DESO e o Estado adotem medidas urgentes para restabelecer o abastecimento. Entre as principais solicitações estão a apresentação de um estudo técnico e a execução de obras emergenciais para resolver a falta de água no curto prazo, além da finalização da adutora Alto Sertão, que, segundo a companhia, seria a solução definitiva para o abastecimento em Ribeirópolis.

Georgeo Passos criticou a demora nas respostas e na efetivação das promessas da companhia. “A DESO não pode mais prometer obras que nunca saem do papel. Estamos cobrando um compromisso real com a população e medidas efetivas que garantam o abastecimento de água contínuo e de qualidade”, assegurou.

O deputado enfatizou que o Estado e a companhia têm responsabilidades que precisam ser cumpridas. “Vamos continuar fiscalizando e cobrando para que nossos cidadãos não sejam tratados com descaso”, finalizou Georgeo.

