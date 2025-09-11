Ribeirópolis receberá 57ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na sexta-feira

Ao longo de 56 edições, o programa ‘Sergipe é aqui’ já realizou mais de 260 mil atendimentos em municípios de todas as regiões do estado. O programa itinerante aproxima cada vez mais a gestão da população, humanizando atendimentos, acolhendo importantes demandas locais e anunciando investimentos melhoram a qualidade de vida da população. Na próxima sexta-feira, 19, será a vez da cidade de Ribeirópolis receber a caravana do Governo do Estado, com mais de 160 serviços levando mais qualidade de vida e praticidade aos a população com atendimentos nas áreas da educação, saúde, negociação de dívidas e emissão de documentos.

Com aproximadamente 17 mil habitantes, o município conhecido popularmente e culturalmente pela Festa de Reis, comemorada no dia 6 de janeiro, vai receber no entorno da Escola Estadual João Paulo XXIII, os serviços e atendimentos do programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC). Dentre o leque, estarão a castração de animais domésticos; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea; emissão de documentos como CIN, CPF e renovação da CNH; exames médicos e odontológicos; orientações jurídicas, com a Defensoria Pública; oficina de segurança alimentar, recadastramento da tarifa rural e até testes de DNA.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, ter mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’ sendo preparada é a certeza de que o Governo do Estado segue se aproximando e acolhendo, cada vez mais, as demandas da população. “Desde a primeira edição realizada no município de Boquim, em 2023, o programa tem sido muito bem-recebido pelos sergipanos e quando recebemos os relatos de pessoas que conseguiram renovar documentos e realizar exames, por exemplo. Seguimos trabalhando para melhorar e aperfeiçoar o programa”, disse.

Segundo o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, toda a população do município tem se preparado para a 57ª edição do ‘Sergipe é aqui’. “Estamos trabalhando a todo vapor e de braços abertos para que seja um dia em que, perto de suas casas, os moradores daqui da cidade usufruam desse leque de mais de 160 serviços que o Governo de Sergipe está trazendo para cá”, destacou.

Foto: Luiz Henrique Bugia