Ricardo Marques comemora sucesso do Forró Caju nos bairros e recebe o carinho do povo

O Forró Caju deste ano começou mais cedo com a proposta de levar ‘O melhor São João do Mundo’ para todos os cantos de Aracaju. A festa começou na Praça Fausto Cardoso, no Centro, depois seguiu para o Augusto Franco e Bugio com grandes atrações.

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, aproveitou todos os dias e comemorou a descentralização da festa que foi para mais perto do povo da Zona Norte e Zona Sul.

“Parabéns a prefeita Emília Corrêa. A festa está linda mantendo nossa cultura e fortalecendo a tradição junina em toda a cidade. As famílias ficaram felizes em ter grandes artistas perto de casa. O comércio local foi aquecido e os vendedores ambulantes aprovaram a iniciativa. Estou muito feliz em ver o brilho nos olhos do povo”, comemora o vice-prefeito.

O Forró Caju continua a partir do dia 18 de junho, na Praça dos Mercados Centrais até o dia 29 de junho.

Por Assessoria de Imprensa