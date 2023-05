Ricardo Marques quer canal de denúncia para importunação sexual dentro do ônibus

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) ficou indignado ao acompanhar a transmissão ao vivo que a passageira Glecy fez no ônibus no momento em que estava sofrendo importunação sexual na manhã desta segunda-feira, 29 de maio.

A situação ganhou repercussão nacional após a passageira fazer a live dentro do ônibus que faz a linha Santa Maria/ Mercado, nas imediações da avenida Ivo do Prado, na região central de Aracaju. Horas depois o homem que fez a importunação foi encontrado morto, segundo a Polícia Civil.

“Quero me solidarizar com a jovem Geicy que passou por uma situação absurda e nojenta dentro do ônibus. Ela foi corajosa ao registrar a situação.” disse.

Desde o início do mandato o vereador Ricardo Marques tem levantado denunciado casos de importunação sexual nos ônibus. No dia 8 de março, Dia da Mulher, ele fez uma ação dentro do terminal do mercado onde entregou apitos nos ônibus, como forma alertar e chamar a atenção em caso de importunação. O vereador também protocolou projetos na Câmara que tratam sobre a questão da violência sexual contra as mulheres no transporte coletivo.

“Eu apresentei dois projetos de leis que podem combater a violência sofrida por mulheres nos ônibus que circulam em Aracaju. Um projeto cria uma campanha de conscientização e combate à violência sexual que atinge as mulheres e um outro projeto propõe a colocação de placas informativas com número para denúncias. São projetos que atuam na formação e informação dos cidadãos, e se colocados em vigor, podem diminuir a prática de tais crimes. Ainda essa semana pedirei urgência na Câmara Municipal de Aracaju para que essas ideias tramitem com velocidade”, concluiu o vereador Ricardo Marques.

Foto Gilton Rosas

Por Fredson Navarro