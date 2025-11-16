Ricardo Marques reforça importância do Pré-Caju e pede responsabilidade

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, divulgou mensagem sobre o Pré-Caju 2025, destacando a importância do evento para a economia e a cultura sergipana, ao mesmo tempo em que reforçou a necessidade de responsabilidade e respeito durante as festividades.

“O Pré-Caju movimenta nossa economia, gera empregos e mantém viva nossa cultura. É motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Ricardo Marques, que também fez alertas sobre hidratação, respeito ao próximo, especialmente às mulheres, consentimento e os riscos de beber e dirigir.

A mensagem foi elogiada por equilibrar celebração e conscientização, sem adotar tom moralista. “A todos que estão curtindo, seja no bloco, na pipoca ou nos camarotes, divirtam-se com responsabilidade”, declarou o vice-prefeito.

Ao encerrar, Ricardo Marques usou a frase “Ninguém faz festa sozinho” para reforçar a importância da coletividade e do cuidado mútuo. A mensagem teve repercussão positiva, com seguidores elogiando a postura equilibrada e os lembretes de segurança.

O Pré-Caju é um dos principais eventos do calendário cultural de Sergipe, atraindo milhares de turistas e movimentando o comércio local.

Por Fredson Navarro – Foto Divulgação