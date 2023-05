Ricardo Marques sugere cessão de área do estado para construção de creche no Bairro 18 do Forte

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve no Ministério Público para levar uma sugestão de local para construção de uma creche e ampliação da Escola Municipal Otilia de Araújo Macedo, no Bairro 18 do Forte, Zona Norte de Aracaju. Ele foi recebido pelo promotor de justiça Orlando Rochadel.

“Muitos esforços têm sido feito pela direção da escola e por moradores em busca de um local amplo dentro do bairro. Eu mesmo já estive pelas ruas da comunidade, junto com as professoras, em busca de uma área. Como fui aluno do antigo Colégio Estadual Marco Maciel, hoje Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho, sei que tem uma área enorme, sei uso, onde pode ser construída a creche. Procurei o Ministério Público para intermediar e ver a viabilidade de cessão do terreno pelo Governo do Estado. Essa sugestão também já levei para as secretarias da educação do Estado e de Aracaju como alternativa”, diz Ricardo Marques.

O promotor Orlando Rochadel agradeceu sugestão e elogiou a iniciativa do vereador. “Muita gente chega aqui apenas com os problemas, porém o vereador Ricardo Marques, vem sempre ao MP com solução e isso é muito importante para nós”, disse o promotor de justiça.

Orlando Rochadel falou ainda que convocará uma audiência com as secretarias da educação, Estado e município, e faz questão que o vereador Ricardo Marques participe.

Por Fredsom Navarro