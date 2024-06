Batalha das Quebradas promove apresentações e premiações em evento de cultura urbana

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realizou no sábado, dia 8, o evento RimAracaju – Duelo das Quebradas, com batalhas de rimas e diversas expressões da cultura Hip Hop. A atividade, que teve o objetivo de oportunizar um momento de apreciação e valorização de expressões artísticas urbanas, teve início às 14h, na Arena de Eventos, localizada sob a Ponte Aracaju-Barra, no Bairro Industrial.

A abertura do evento contou com a performance dos Dj’s Fat-j e Edinho, seguida por performances de dança com os grupos RDS Crew e o Flow Minas e apresentações de poesia. A partir das 16h, foi iniciado o Duelo de MCs, que teve suas etapas intercaladas com mostras musicais dos artistas Pardal Mc, Yala RV, Griôt Nagô e convidados. Durante todo o evento ocorreu o live paint de grafite realizado pelo Coletivo Espaço Criativo. O RimAracaju – Duelo das Quebradas seguiu com apresentações e feirinha criativa até as 22h do sábado.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o projeto demonstra o compromisso da gestão em prol da visibilidade e valorização das manifestações culturais da periferia. “Esse é um dos projetos que nos dá mais satisfação em executá-lo. As periferias, no mundo inteiro, têm sido responsáveis pela renovação dos repertórios culturais e pela elaboração de novas gramáticas, como no caso do Hip Hop, danças urbanas e outras linguagens”, explicou.

Para Pardal MC, o evento foi uma realização importante tanto para os artistas como para a comunidade. “É política pública acontecendo de verdade, a comunidade está aqui envolvida, em famílias com crianças aqui. Então isso é garantia de novas formações na arte, criando outras perspectivas além das que essas crianças têm no dia a dia. Então é importantíssimo que haja políticas públicas, emendas para que fomentem esse tipo de ação em bairros e comunidades. Nós vemos as comunidades assediadas pela violência pela criminalidade esse tipo de ação faz com que minimize os danos porque oferece a arte como uma opção”, afirma o MC.

Ao todo foram 16 vagas para MC’s interessados em participar da batalha de rima, das quais 12 vagas foram disponibilizadas para inscrição no local. Das 12 vagas, 6 foram reservadas para a participação de mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. O primeiro e o segundo colocado da batalha de rima receberam as premiações de R$2.500 e R$500, respectivamente. Aos demais participantes da batalha, foram destinados R$150 por cada participação.

O primeiro colocado da batalha, George Santos, de nome artístico Pitbull, celebrou a iniciativa de fomento à atividade artística dos rimadores. “Esse foi um evento muito necessário, porque quem vem de comunidade, de favela, sabe como é escassa a oportunidade de crescimento naquilo que ama. Não falo só sobre música, pode ser na área da engenharia ou qualquer outra. Então destinar verba para cultura já é um ótimo avanço, porque o futuro do país são as crianças, e quando uma criança vem na batalha e a mãe vê que uma batalha está valendo dois mil reais e que quando tiver idade esse filho pode levar um prêmio desses e ajudar em casa já é mais um impulso para que a família apoie a criança naquilo que ela ama”, concluiu o campeão do Duelo de MCs.

O evento foi oportunizado pela emenda direta concedida pelo vereador Professor Antônio Bittencourt, com o intuito de fomentar a cultura urbana promovida pela juventude aracajuana. A partir da emenda, a Fundação executou um evento repleto de linguagens artísticas como, o duelo de rima, grafite, mostras musicais, poesia, feiras de economia criativa e apresentações de break e all style.

