RioMar apresenta a programação de fim de semana para mainhas

Na Praça de Eventos Mar, mães e filhos poderão curtir desfiles, aulas de fit dance e defesa pessoal e show musical com Batalá e Raquel Diniz

O final de semana do Dia das Mães está bem movimentado no RioMar Aracaju. No sábado (13), o empreendimento promoverá uma série de atrações para mainha nenhuma botar defeito. A programação faz parte do festival A Arte de Ser Mãe, um festival preparado pelo RioMar para celebrar o Dia das Mães.

As atrações iniciam às 10h30, com aula aberta de Fit dance, com instrutores do ritmo contagiante. Às 11h30, o professor Danilo Mota irá ministrar aula aberta de defesa pessoal para mulheres.

No período da tarde, às 16h, as futuras mamães têm uma roda de conversa sobre a contribuição da Doula na humanização do parto.

No início da noite, às 18h, as crocheteiras da Serra do Machado apresentam um desfile de peças lindas confeccionadas em crochê. Da Serra do Machado também vêm o grupo de Capoeira e o corpo de ballet do Centro Cultural Maria Melânia. E encerrando a programação do sábado, o Batalá Sergipe irá balançar a praça de eventos ao som contagiante da percussão.

No domingo (14), dia das mulheres mais importantes do mundo, o festival será encerrado ao som afinado da cantora sergipana Raquel Diniz. A apresentação musical terá início às 19h.

Todas as atrações são gratuitas e irão acontecer na Praça de Eventos Mar, localizada no piso L1.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação