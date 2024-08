RioMar Aracaju celebra a cultura geek neste fim de semana

Em mais uma edição do Retrô Games, shopping espera receber número recorde de visitantes durante o evento

Neste primeiro fim de semana de agosto, os geeks têm um encontro marcado com mais uma edição do Retrô Games. Nos dias 2 e 3 (sexta e sábado), a Arena RioMar será palco de um evento repleto de atrações conectadas ao universo dos games e à cultura pop.

Entre a vasta programação, a feira geek, ação de flash tattoo, seleção de fliperamas e totós, além de just dance, quiz, apresentações de Kpop e show acústico com a banda Baka Sentai, prometem movimentar o público presente à Arena RioMar.

No evento que aconteceu em julho, o Retrô Games atraiu, em dois dias, cerca de 5 mil pessoas que fazem parte da cultura geek, assim como o público em geral. Para esta edição, a expectativa da organização é que o número de visitas ao espaço seja ainda maior. “Estamos nos preparando para receber um número expressivo de participantes. A cada edição realizada no RioMar, muitas famílias têm vindo conhecer o evento, aproveitando o espaço e nossa programação. O Retrô Games, que começou para atender a um nicho específico, hoje abraça a ao público de todas as idades”, comemora Adriano Santana, um dos organizadores do evento.

Para garantir acesso ao Retrô, os interessados devem realizar a inscrição pelo App RioMar Aracaju e apresentar o QR Code gerado no momento do cadastro, na entrada da Arena RioMar, localizada no piso L, ao lado da Camicado. O evento estará aberto ao público das 10h às 22h.

Serviço

O quê. Retrô Games RioMar acontece neste fim de semana, com programação e atividades diversificadas para os fãs da cultura geek.

Quando. Dias 2 e 3 de agosto, das 10h às 22h.

Onde. Arena RioMar, Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

Inscrições. Através do App RioMar Aracaju (apresentar QR Code na entrada).

Classificação. Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação