RioMar Aracaju divulga a programação do São João 2023

Neste ano, entre concurso de quadrilhas, Arraiá para toda família e o musical São João no Sítio, o shopping traz o ‘Bolo de milho Gigante’, com receita exclusiva da chef sergipana Seichele Barboza

O clima junino toma conta da cidade, anunciando que o período mais animado do ano chegou, para alegria dos forrozeiros. O colorido das bandeirolas, o ritmo contagiante da sanfona, da zabumba e do triângulo, a sincronia perfeita das quadrilhas e uma culinária de dar água na boca complementam a animação da festa que reúne todas as gerações para celebrar os santos Antônio, João e Pedro.

No RioMar Aracaju, a festança já começou e segue até o dia 21 de junho, com uma programação voltada para toda família, incluindo os filhos de quatro patas. Para quem não abre mão de curtir o período junino com conforto e segurança, o shopping conta com atrações imperdíveis que prometem agradar a todos que sabem aproveitar a temporada com muita disposição.

Na área externa, o RioMar promove a 3ª edição do Rancho de São João, com estrutura para receber mais de mil e trezentas pessoas e projetado para ser palco de diversas manifestações juninas.

Confira a programação do Rancho de São João

Quando junho chegar, o shopping receberá a Vila Encantada de São João, um parque temático onde as crianças poderão interagir e se divertir nos espaços de uma charmosa fazendinha, além de participar de oficinas educativas e lúdicas. O parque irá desembarcar na Praça de Evento Mar e permanecerá no shopping de 4 de junho a 16 de julho. Já de 9 a 29 de junho, a Quermesse da Serra do Machado retorna ao RioMar trazendo a beleza do artesanato do Agreste Sergipano e as delícias da culinária junina. As barraquinhas serão instaladas no piso L1, em frente ao Ceac.

De 13 a 16 de junho, o shopping promove o Rancho Indoor, com shows gratuitos nas duas praças de alimentação. A banda Rojão Diferente, Danielzinho, Igor Ativado e Jeane e Dedé serão as atrações que prometem um arrasta pé danado de bom para toda a família. Todos os shows acontecem sempre às 19h.

No dia 17 de junho, o Arraiá Kids invade o Rancho de São João. Neste ano, o evento contará com a apresentação do musical Sítio de São João, um conto adaptado da história de Monteiro Lobato. Além da exibição do espetáculo, haverá a participação do Projeto Bacuri, oficinas, muitas brincadeiras e uma versão pocket da Feirinha da Gambiarra. O acesso será mediante a doação de 1kg de alimento + ingresso a ser retirado no SuperApp RioMar Aracaju.

A segunda edição do ArraiAu Pet acontece no 18, das 15h às 20h, com várias atividades para os filhos de quatro patas: Adoção de Estimação, cãocurso de trajes juninos, feirinha de produtos para cães e gatos e muita ‘aunimação’. O ArraiAu irá acontecer no Rancho de São João e o acesso será mediante à doação de 1kg de ração + cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Como os concursos de quadrilhas não poderiam faltar, no dia 20, das 18h às 22h, o Rancho de São João receberá os grupos Unidos em Asa Branca, Xodó da Vila, Assum Preto, Meu Sertão, Rala Rala, Balanço do Nordeste, Amor Caipira, Século XX e Festa na Roça que irão brindar o público com um espetáculo de cores, coreografias e muita vibração. As 6 primeiras classificadas receberão prêmio em dinheiro e as outras quadrilhas participantes serão agraciadas como um prêmio de participação. classificadas da noite receberão prêmios em dinheiro. O acesso ao concurso de quadrilhas será mediante 1kg de alimento + cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

E seguindo a tradição das atrações inusitadas, o RioMar irá brindar o público com o ‘Bolo de milho Gigante’. A iguaria vem de Caruaru, em Pernambuco, e chega ao shopping para abrilhantar ainda mais a festa. No dia 21 de junho, às 19h, o bolo com mais de 15m de comprimento e pesando cerca de 400kg, será compartilhado com o frequentador do shopping. A receita levará a assinatura da renomada chef sergipana Seichele Barboza, que cuidará de todos os detalhes para que o evento seja deliciosamente inesquecível. Para embalar o encerramento das comemorações juninas no RioMar, Nineia Oliveira estará no palco do Rancho, com o melhor do forró das antigas. O acesso será mediante 1 kg de alimento + cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Foto assessoria

