RioMar e Shopping Jardins preparam-se para o Dia dos Namorados

Empreendimentos de Aracaju presenteiam os consumidores que optarem pelas compras online com itens de perfumaria e vinho português

Celebrado em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes para a economia brasileira e movimenta lojas, restaurantes, bares e outros serviços. Em Sergipe e em todo o Nordeste, a celebração ganha um tom ainda mais envolvente em decorrência dos festejos juninos, sendo considerada a terceira mais promissora para o comércio, ficando atrás somente do Natal e do Dia das Mães.

A expectativa do setor é que as vendas cresçam 8% em relação a 2022 e pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil aponta que cerca de 99,7 milhões de pessoas devem fazer compras para o Dia dos Namorados, o que representa um aumento de 8% em relação ao ano passado. O consumidor brasileiro está disposto a investir, em média, R$ 232 em presentes e entre os itens mais procurados estão peças do vestuário, perfumes, cosméticos, maquiagem, joias e artigos tecnológicos.

Para quem busca celebrar o Dia dos Namorados com mimos e demonstrações de carinho, os shoppings administrados pelo Grupo JCPM em Aracaju prepararam sugestões que vão de presentes variados a bebidas e comidinhas especiais, além de promoções para os casais que preferem usar as plataformas digitais para realizar as compras ou mesmo escolher os pratos para o jantar a dois.

Promoções

“Para agraciar o nosso consumidor, lançamos um ‘compre e ganhe’ especial que irá se transformar em um presente extra para quem realizar compras através do RioMar Aracaju SuperApp. O brinde é um produto que dá para levar na bolsa ou necessaire, é sofisticado e traz a marca icônica de O Boticário, que é uma das maiores referências da perfumaria nacional”, conta Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

Nos pedidos acima de R$ 100, realizados através do RioMar Aracaju SuperApp (Android e iOS), no período de 1º a 12 de junho, o cliente recebe em casa um kit ‘Floratta Blue’ ou ‘Men’, de O Boticário, que acompanha colônia, creme hidratante e shower gel corporal. Para receber o mimo, basta acionar a função presente e selecionar o kit desejado antes de finalizar a compra. A plataforma dispõe de uma seleção de itens exclusivos para o Dia dos Namorados nos segmentos de moda, acessórios, make, perfumaria, livros, gadgets, dentre outras opções.

Spray corporal perfumado Bromélia – 100 ml; camiseta manga curta malha; vinho tinto Mar de Lisboa 750 ml; blusa silk Fruto do Amor – off white; caixa Cherry Brandy 260G; caixa drageados e bombons – 340 g; polo básica piquet – rosa; fone de ouvido bluetooth Redmi Airdots 2 Xiaomi 5.0 – preto; kit 2 perfumes VIP feminino – 50 ml; carteira em couro – Café; rasteira Basics – nude; camiseta Aleatory lisa – cinza mescla são algumas sugestões.

Além das opções de presentes disponíveis nas lojas físicas e online e das atrações de lazer e de alta gastronomia para celebrar o Dia dos Namorados, o Shopping Jardins brinda o consumidor com um delicioso vinho tinto português. A promoção na modalidade ‘compre e ganhe’ é exclusiva para quem realizar as compras por meio do Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS). Até o dia 12 de junho, os pedidos a partir de R$150 chegam acompanhados de uma garrafa do rótulo ‘Sonho do Poeta’, produzido pela Quinta Maria Izabel, na região do Douro, em Portugal.

“Uma comodidade extra que estamos disponibilizando é que, até o dia 10 de junho, o cliente pode realizar a reserva de um combo do Senzai, com 30 peças e uma sobremesa, pelo Shopping Jardins SuperApp e agendar o horário para a entrega no dia 12 de junho. Assim, investindo R$150, o casal terá um delicioso jantar japonês com sobremesa e o vinho Sonho do Poeta será por nossa conta”, ressalta Acácia Sandes, gerente de marketing do Shopping Jardins.

Acessando o aplicativo, os enamorados também encontram uma seleção especial de itens para celebrar a data, como calça jeans Hering; vestido envelope da BluK; camisa polo Aleatory; anel solitário em ouro da Joalheria Fontes; brinco de coração folheado da Rommanel; sapatilha Arezzo; bolsa tiracolo Ana Capri; porta-retrato e caneca em porcelana Arte em Papel; perfume UDV Black na Cosmético Center Beauty; deo colônia Abraço da L’Occitane au Bresil e smartwatch na Ligo Store.

Atendimento online

Juntos, os superapps do RioMar Aracaju (Android e iOS) e do Shopping Jardins (Android e iOS) reúnem mais de 30 mil itens de diversos segmentos – de moda à alimentação, passando por acessórios, joias, livros, tecnologia – e operam de acordo com o funcionamento das lojas físicas. As plataformas de compras online atendem a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

As refeições chegam em até uma hora e os demais produtos, em até duas horas. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100 e as ferramentas disponibilizam outros modais gratuitos de entrega, como lockers, retiradas no shopping ou na loja e entrega na bandeja (para refeições).

Foto: Arquivo JCPM

