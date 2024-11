RioMar libera decoração para ensaios fotográficos de Natal

As sessões podem ser agendadas até o dia 27 de dezembro, através do app do shopping, com horários disponíveis de segunda a sábado

Tendo como cenário a charmosa decoração da Fábrica de Bolos do Papai Noel, o RioMar Aracaju promove a ação ‘Retratos de Natal’ e convida as famílias para eternizarem o período natalino, através de emocionantes ensaios fotográficos.

A ação é uma oportunidade imperdível para produção dos tradicionais álbuns de fotos de Natal da família, além de oferecer o cenário ideal para que os fotógrafos possam realizar ensaios superespeciais.

“Todos os anos somos procurados por famílias e fotógrafos interessados em realizar ensaios para o álbum de Natal dentro da nossa decoração. Em função disso, resolvemos criar uma ação especial, onde a família e o fotógrafo tenham toda privacidade e conforto, para registrar momentos inesquecíveis”, explica Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

A reserva do espaço, para participar da ação, acontece até 27 de dezembro, exclusivamente pelo App RioMar Aracaju, garantindo a organização e comodidade dos participantes. A iniciativa é totalmente gratuita e limitada a um ensaio por CPF, visando atender ao maior número de interessados possível.

As sessões de fotos serão realizadas em blocos de 1h45min, com horários especiais nas segundas-feiras, quando o espaço estará disponível o dia inteiro, nos seguintes períodos: 09h30 às 11h15 l 11h30 às 13h15 l 13h30 às 15h15 l 15h30 às 17h15 l 17h30 às 19h15 l 19h30 às 21h15. De terça a sábado, os horários disponíveis serão das 09h30 às 11h15 e das 11h30 às 13h15. Confira o regulamento completo pelo App RioMar Aracaju.

