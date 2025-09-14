Roadshow passará por cidades de 4 estados para promover verão aracajuano

Entre os dias 15 e 19 de setembro, um roadshow intitulado “Aracaju de Braços Abertos” percorrerá cidades do Nordeste com o objetivo de divulgar os atrativos da capital sergipana e fortalecer a promoção do destino para a alta temporada de verão. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

A equipe que participará do roadshow viaja no domingo, 14 de setembro, às 8h, com saída da sede da Secretaria Municipal do Turismo, seguindo para a primeira parada do circuito. A ação terá início em Natal (RN), no dia 15 de setembro; seguindo para João Pessoa (PB), em 16 de setembro; Recife (PE), no dia 17; Caruaru (PE), em 18 de setembro; e encerrando o circuito em Maceió (AL), no dia 19 de setembro.

Voltado para agentes de viagens e operadores de turismo, o evento contará com momentos de networking, apresentações sobre a hotelaria local e atrativos turísticos, além de mostrar a campanha de promoção do verão aracajuano. A programação inclui ainda jantar de confraternização, sorteios e um pocket show da cantora sergipana Raquel Diniz, que levará um pouco da cultura e da música do estado aos participantes.

De acordo com o secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, a iniciativa é estratégica para ampliar a visibilidade de Aracaju como destino competitivo no Nordeste. “Queremos aproximar ainda mais os profissionais do trade turístico da nossa cidade, apresentando a infraestrutura hoteleira, os diferenciais do nosso destino e reforçando Aracaju como uma opção acolhedora e atrativa para o verão”, destacou.

Roadshow

No setor do turismo, um roadshow é uma ação itinerante de promoção de destinos, produtos e serviços, realizada em diferentes cidades com o objetivo de aproximar profissionais do trade turístico dos atrativos apresentados. Nesses encontros, que costumam incluir palestras, rodadas de negócios, apresentações culturais e momentos de networking, gestores e representantes de hotéis, operadoras e órgãos de turismo divulgam as potencialidades do destino, fortalecem parcerias comerciais e estimulam o fluxo de visitantes.

